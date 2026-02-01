Чергова психологічга позначка: російські війська втратили на війні в Україні 1 мійльон 240 тисяч осіб
Київ • УНН
31 січня російські війська втратили 1090 солдатів та 694 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.02.26 становлять 1240680 осіб.
За добу 31 січня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 694 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1240680 (+1090) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11625 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 23980 (+3)
- артилерійських систем ‒ 36777 (+9)
- РСЗВ ‒ 1632 (0)
- засоби ППО ‒ 1290 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 120134 (+206)
- крилаті ракети ‒ 4205 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 76439 (+62)
- спеціальна техніка ‒ 4055 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росія намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, але її плани відомі.
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 51385 переглядiв