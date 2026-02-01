Очередная психологическая отметка: российские войска потеряли на войне в Украине 1 миллион 240 тысяч человек
Киев • УНН
31 января российские войска потеряли 1090 солдат и 694 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 составляют 1240680 человек.
За сутки 31 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 694 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1240680 (+1090) человек ликвидировано
- танков ‒ 11625 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 23980 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 36777 (+9)
- РСЗО ‒ 1632 (0)
- средства ПВО ‒ 1290 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 120134 (+206)
- крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76439 (+62)
- специальная техника ‒ 4055 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россия будет пытаться усиливать давление на фронте в феврале, но ее планы известны.
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 51464 просмотра