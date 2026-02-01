Очередная психологическая отметка: российские войска потеряли на войне в Украине 1 миллион 240 тысяч человек

$42.850.00
31 января, 17:53 • 16726 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 32585 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 23915 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 24230 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 21397 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 14192 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 12745 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7022 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11690 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 19143 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 37569 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 67081 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 46906 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 52166 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 54509 просмотра
Очередная психологическая отметка: российские войска потеряли на войне в Украине 1 миллион 240 тысяч человек

Киев • УНН

 • 380 просмотра

31 января российские войска потеряли 1090 солдат и 694 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 составляют 1240680 человек.

Очередная психологическая отметка: российские войска потеряли на войне в Украине 1 миллион 240 тысяч человек

За сутки 31 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 694 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1240680 (+1090) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11625 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23980 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 36777 (+9)
          • РСЗО ‒ 1632 (0)
            • средства ПВО ‒ 1290 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 120134 (+206)
                    • крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76439 (+62)
                            • специальная техника ‒ 4055 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россия будет пытаться усиливать давление на фронте в феврале, но ее планы известны.

                              Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 51464 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины