рф спробує посилювати тиск на фронті і активно воювати до весни, але її плани відомі - ЦПД РНБО

росія намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, але її плани відомі, повідомив у п'ятницю керівник Центри протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на Сході, так і на інших ділянках, але плани росіян відомі заздалегідь і вони не досягнуть цілей. Активно воювати росія спробує мінімум до весни - написав Коваленко у Telegram.

Доповнення

Раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському та Очеретинському напрямках противник зосереджує свої основні зусилля, оперативна обстановка складна. Агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви, вказав Сирський.