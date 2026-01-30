рф спробує посилювати тиск на фронті і активно воювати до весни, але її плани відомі - ЦПД РНБО

$42.850.08
Ексклюзив
06:30 • 3796 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 13704 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 30794 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 25608 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 22718 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 33083 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 23688 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 35443 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 30390 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 33321 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес29 січня, 23:52 • 4980 перегляди
Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство30 січня, 00:13 • 5536 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування30 січня, 00:29 • 14262 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 8612 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 12789 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 33051 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 24898 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 28250 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 88242 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 116284 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Вашингтон
Китай
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 12776 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 13831 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 37246 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 62740 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 59622 перегляди
рф спробує посилювати тиск на фронті і активно воювати до весни, але її плани відомі - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, але її плани відомі.

рф спробує посилювати тиск на фронті і активно воювати до весни, але її плани відомі - ЦПД РНБО

росія намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, але її плани відомі, повідомив у п'ятницю керівник Центри протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на Сході, так і на інших ділянках, але плани росіян відомі заздалегідь і вони не досягнуть цілей. Активно воювати росія спробує мінімум до весни

- написав Коваленко у Telegram.

Доповнення

Раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському та Очеретинському напрямках противник зосереджує свої основні зусилля, оперативна обстановка складна. Агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви, вказав Сирський.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Рада національної безпеки і оборони України