рф спробує посилювати тиск на фронті і активно воювати до весни, але її плани відомі - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, але її плани відомі.
Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на Сході, так і на інших ділянках, але плани росіян відомі заздалегідь і вони не досягнуть цілей. Активно воювати росія спробує мінімум до весни
Доповнення
Раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському та Очеретинському напрямках противник зосереджує свої основні зусилля, оперативна обстановка складна. Агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви, вказав Сирський.