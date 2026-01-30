рф попытается усилить давление на фронте и активно воевать до весны, но ее планы известны - ЦПД СНБО

россия будет пытаться усиливать давление на фронте в феврале, но ее планы известны, сообщил в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Враг будет пытаться усиливать давление на фронте в феврале, как на Востоке, так и на других участках, но планы россиян известны заранее и они не достигнут целей. Активно воевать россия попытается минимум до весны - написал Коваленко в Telegram.

Дополнение

Ранее Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском и Очеретинском направлениях противник сосредотачивает свои основные усилия, оперативная обстановка сложная. Агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы, указал Сырский.