росія підтримує експорт арктичного ЗПГ під санкціями за допомогою єдиного криголамного танкера - Bloomberg

Київ • УНН

 • 174 перегляди

росія продовжує вивозити ЗПГ із підсанкційного проєкту "Арктик ЗПГ 2" взимку, використовуючи лише одне судно. Це підкреслює критичну залежність Москви від криголамного флоту для обходу західних обмежень.

росія підтримує експорт арктичного ЗПГ під санкціями за допомогою єдиного криголамного танкера - Bloomberg

рф продовжує вивозити зріджений природний газ (ЗПГ) із підсанкційного проєкту "Арктик ЗПГ 2" у зимовий період, використовуючи для цього лише одне спеціалізоване судно. Це підкреслює критичну залежність москви від флоту криголамного класу для обходу західних обмежень. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок, 5 січня, танкер льодового класу Arc7 Christophe De Margerie пришвартувався до заводу "Арктик ЗПГ 2" для завантаження вже третьої партії палива з 20 грудня. Наразі це єдине судно "тіньового флоту" рф, здатне самостійно долати товсту арктичну кригу взимку.

Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії18.12.25, 16:16 • 3095 переглядiв

Через екстремальні погодні умови традиційні танкери не можуть підійти до термінала - минулого місяця одне з таких суден було змушене припинити спробу завантаження через крижані затори. Christophe De Margerie транспортує газ до плавучого сховища Saam у Мурманській області, звідки його забирають звичайні судна для доставки покупцям, переважно до Китаю.

Спроби розширення експорту та нові судна

За оцінками аналітиків, використання лише одного судна дозволяє заводу працювати лише на 25% від його поточної потужності. Однак росія намагається змінити ситуацію:

Наприкінці грудня 2025 року було введено в експлуатацію перший вітчизняний танкер льодового класу "олексій косигін".

Нове судно вже прямує до Арктики з Далекого Сходу і має приєднатися до вивезення палива з "Арктик ЗПГ 2".

російський танкер Hyperion першим порушив морську блокаду Трампа у Венесуелі19.12.25, 19:44 • 7366 переглядiв

У 2026 році очікується здача ще двох аналогічних танкерів.

Проєкт "Арктик ЗПГ 2", а також танкер Christophe De Margerie та сховище Saam перебувають під прямими санкціями США. Попри це, кремль розглядає Арктичний шлях як критично важливий для компенсації втрати європейського ринку. 

ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно18.12.25, 13:15 • 24085 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
Санкції
Енергетика
Bloomberg
Китай
Сполучені Штати Америки