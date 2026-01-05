Россия поддерживает экспорт арктического СПГ под санкциями с помощью единственного ледокольного танкера - Bloomberg

РФ продолжает вывозить сжиженный природный газ (СПГ) с подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2" в зимний период, используя для этого лишь одно специализированное судно. Это подчеркивает критическую зависимость Москвы от флота ледокольного класса для обхода западных ограничений. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник, 5 января, танкер ледового класса Arc7 Christophe De Margerie пришвартовался к заводу "Арктик СПГ 2" для загрузки уже третьей партии топлива с 20 декабря. Сейчас это единственное судно "теневого флота" РФ, способное самостоятельно преодолевать толстый арктический лед зимой.

Великобритания расширила санкции против энергетического сектора РФ, заблокировав три нефтяные компании

Из-за экстремальных погодных условий традиционные танкеры не могут подойти к терминалу – в прошлом месяце одно из таких судов было вынуждено прекратить попытку загрузки из-за ледяных заторов. Christophe De Margerie транспортирует газ в плавучее хранилище Saam в Мурманской области, откуда его забирают обычные суда для доставки покупателям, преимущественно в Китай.

Попытки расширения экспорта и новые суда

По оценкам аналитиков, использование лишь одного судна позволяет заводу работать лишь на 25% от его текущей мощности. Однако Россия пытается изменить ситуацию:

В конце декабря 2025 года был введен в эксплуатацию первый отечественный танкер ледового класса "Алексей Косыгин".

Новое судно уже направляется в Арктику с Дальнего Востока и должно присоединиться к вывозу топлива с "Арктик СПГ 2".

российский танкер Hyperion первым нарушил морскую блокаду Трампа в Венесуэле

В 2026 году ожидается сдача еще двух аналогичных танкеров.

Проект "Арктик СПГ 2", а также танкер Christophe De Margerie и хранилище Saam находятся под прямыми санкциями США. Несмотря на это, Кремль рассматривает Арктический путь как критически важный для компенсации потери европейского рынка.

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно