Россия поддерживает экспорт арктического СПГ под санкциями с помощью единственного ледокольного танкера - Bloomberg
Киев • УНН
Россия продолжает вывозить СПГ из подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2" зимой, используя лишь одно судно. Это подчеркивает критическую зависимость Москвы от ледокольного флота для обхода западных ограничений.
РФ продолжает вывозить сжиженный природный газ (СПГ) с подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2" в зимний период, используя для этого лишь одно специализированное судно. Это подчеркивает критическую зависимость Москвы от флота ледокольного класса для обхода западных ограничений. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В понедельник, 5 января, танкер ледового класса Arc7 Christophe De Margerie пришвартовался к заводу "Арктик СПГ 2" для загрузки уже третьей партии топлива с 20 декабря. Сейчас это единственное судно "теневого флота" РФ, способное самостоятельно преодолевать толстый арктический лед зимой.
Великобритания расширила санкции против энергетического сектора РФ, заблокировав три нефтяные компании18.12.25, 16:16 • 3095 просмотров
Из-за экстремальных погодных условий традиционные танкеры не могут подойти к терминалу – в прошлом месяце одно из таких судов было вынуждено прекратить попытку загрузки из-за ледяных заторов. Christophe De Margerie транспортирует газ в плавучее хранилище Saam в Мурманской области, откуда его забирают обычные суда для доставки покупателям, преимущественно в Китай.
Попытки расширения экспорта и новые суда
По оценкам аналитиков, использование лишь одного судна позволяет заводу работать лишь на 25% от его текущей мощности. Однако Россия пытается изменить ситуацию:
В конце декабря 2025 года был введен в эксплуатацию первый отечественный танкер ледового класса "Алексей Косыгин".
Новое судно уже направляется в Арктику с Дальнего Востока и должно присоединиться к вывозу топлива с "Арктик СПГ 2".
российский танкер Hyperion первым нарушил морскую блокаду Трампа в Венесуэле19.12.25, 19:44 • 7366 просмотров
В 2026 году ожидается сдача еще двух аналогичных танкеров.
Проект "Арктик СПГ 2", а также танкер Christophe De Margerie и хранилище Saam находятся под прямыми санкциями США. Несмотря на это, Кремль рассматривает Арктический путь как критически важный для компенсации потери европейского рынка.
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно18.12.25, 13:15 • 24085 просмотров