"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 10988 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 14642 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 16813 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 22425 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 20806 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 21799 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29234 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21557 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19407 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
росія офіційно оголосила Deutsche Welle "небажаною організацією"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

16 грудня мін'юст рф внесло німецьку медіакомпанію Deutsche Welle до реєстру "небажаних організацій", що криміналізує її діяльність у країні. Гендиректорка DW Барбара Масінг заявила, що це не зупинить роботу мовника, а інтерес російської аудиторії до незалежного контенту зростає.

росія офіційно оголосила Deutsche Welle "небажаною організацією"
Фото: DW

Міністерство юстиції рф 16 грудня внесло німецьку медіакомпанію Deutsche Welle (DW) до реєстру "небажаних організацій". Цей статус фактично криміналізує будь-яку діяльність видання в країні та співпрацю з ним. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Генеральна директорка DW Барбара Масінг заявила, що цей крок не зупинить роботу мовника, а інтерес російської аудиторії до незалежного контенту лише зростає.

Нинішня, чергова спроба російського режиму змусити вільні ЗМІ замовкнути показує, як мало він поважає свободу слова і наскільки він боїться незалежної інформації. Попри цензуру та блокування російським урядом, Deutsche Welle з її пропозицією російською мовою має більше користувачів, ніж раніше. Ми продовжимо незалежне журналістське висвітлення – агресивної війни проти України та інших тем, інформація про які навряд чи доступна в росії. Щоб люди могли сформувати власну думку 

– наголосила Масінг.

Уряд Німеччини виступив із різким засудженням дій москви. Офіційний представник Кабміну ФРН Штефан Корнеліус підкреслив, що такі санкції проти преси є ознакою слабкості режиму, який боїться правди про війну проти України.

Статус "небажаної організації" передбачає повну заборону на публікацію матеріалів DW у рф, а за будь-яку участь у її діяльності чи поширення посилань російським користувачам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

росія визнала Human Rights Watch "небажаною" організацією29.11.25, 00:54 • 5327 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Німеччина
Україна