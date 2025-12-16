росія офіційно оголосила Deutsche Welle "небажаною організацією"

Фото: DW

Міністерство юстиції рф 16 грудня внесло німецьку медіакомпанію Deutsche Welle (DW) до реєстру "небажаних організацій". Цей статус фактично криміналізує будь-яку діяльність видання в країні та співпрацю з ним. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Генеральна директорка DW Барбара Масінг заявила, що цей крок не зупинить роботу мовника, а інтерес російської аудиторії до незалежного контенту лише зростає.

Нинішня, чергова спроба російського режиму змусити вільні ЗМІ замовкнути показує, як мало він поважає свободу слова і наскільки він боїться незалежної інформації. Попри цензуру та блокування російським урядом, Deutsche Welle з її пропозицією російською мовою має більше користувачів, ніж раніше. Ми продовжимо незалежне журналістське висвітлення – агресивної війни проти України та інших тем, інформація про які навряд чи доступна в росії. Щоб люди могли сформувати власну думку – наголосила Масінг.

Уряд Німеччини виступив із різким засудженням дій москви. Офіційний представник Кабміну ФРН Штефан Корнеліус підкреслив, що такі санкції проти преси є ознакою слабкості режиму, який боїться правди про війну проти України.

Статус "небажаної організації" передбачає повну заборону на публікацію матеріалів DW у рф, а за будь-яку участь у її діяльності чи поширення посилань російським користувачам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

