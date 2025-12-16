$42.250.05
россия официально объявила Deutsche Welle "нежелательной организацией"

Киев • УНН

 • 92 просмотра

16 декабря минюст рф внес немецкую медиакомпанию Deutsche Welle в реестр "нежелательных организаций", что криминализирует ее деятельность в стране. Гендиректор DW Барбара Масинг заявила, что это не остановит работу вещателя, а интерес российской аудитории к независимому контенту растет.

россия официально объявила Deutsche Welle "нежелательной организацией"
Фото: DW

Министерство юстиции РФ 16 декабря внесло немецкую медиакомпанию Deutsche Welle (DW) в реестр "нежелательных организаций". Этот статус фактически криминализирует любую деятельность издания в стране и сотрудничество с ним. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор DW Барбара Мазинг заявила, что этот шаг не остановит работу вещателя, а интерес российской аудитории к независимому контенту только растет.

Нынешняя, очередная попытка российского режима заставить свободные СМИ замолчать показывает, как мало он уважает свободу слова и насколько он боится независимой информации. Несмотря на цензуру и блокировку российским правительством, Deutsche Welle с ее предложением на русском языке имеет больше пользователей, чем раньше. Мы продолжим независимое журналистское освещение – агрессивной войны против Украины и других тем, информация о которых вряд ли доступна в России. Чтобы люди могли сформировать собственное мнение 

– подчеркнула Мазинг.

Правительство Германии выступило с резким осуждением действий Москвы. Официальный представитель Кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подчеркнул, что такие санкции против прессы являются признаком слабости режима, который боится правды о войне против Украины.

Статус "нежелательной организации" предусматривает полный запрет на публикацию материалов DW в РФ, а за любое участие в ее деятельности или распространение ссылок российским пользователям грозит административная и уголовная ответственность.

Россия признала Human Rights Watch "нежелательной" организацией29.11.25, 00:54 • 5327 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Германия
Украина