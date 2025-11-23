$42.150.00
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
17:04 • 7532 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
17:00 • 6028 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
16:43 • 7586 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
14:50 • 10789 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
14:06 • 12363 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 13386 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 28630 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 43889 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 67236 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія розпочала війну і не бажає її завершувати, а путіну байдуже на втрати. Він подякував США та особисто Трампу за надану допомогу, наголосивши на важливості справедливого миру.

росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram наголосив, що війну проти України розпочала саме росія, яка не хоче завершувати бойові дії, а Путіну байдуже, скільки життів він забере. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення глави держави.

Деталі

Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала росія – і тільки росія, і увесь час повномасштабної війни саме росія й тільки росія не хоче війну завершувати. Від перших хвилин 24 лютого путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що російські командири діють жорстоко та мають накази вбивати без обмежень, в тому числі викрадати дітей і перевчати їх для участі у війні. 

Зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України

– зазначив президент.

Зеленський також висловив вдячність міжнародним партнерам: "Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку".

Президент наголосив на необхідності справедливого миру: "Важливо не забувати найголовнішу мету – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. І щоб було саме це, мир має бути достойним… Саме тому ми так уважно працюємо над кожним пунктом, над кожним кроком до миру. Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо! Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!".

Зеленський подякував Трампу та США, а також обговорив з Макроном результати роботи українських команд у Женеві23.11.25, 18:53

Степан Гафтко

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
FGM-148 Javelin
G7
Дональд Трамп
Європа
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна