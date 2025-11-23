росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram наголосив, що війну проти України розпочала саме росія, яка не хоче завершувати бойові дії, а Путіну байдуже, скільки життів він забере. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення глави держави.

Деталі

Складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала росія – і тільки росія, і увесь час повномасштабної війни саме росія й тільки росія не хоче війну завершувати. Від перших хвилин 24 лютого путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє – підкреслив Зеленський.

Він додав, що російські командири діють жорстоко та мають накази вбивати без обмежень, в тому числі викрадати дітей і перевчати їх для участі у війні.

Зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України – зазначив президент.

Зеленський також висловив вдячність міжнародним партнерам: "Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку".

Президент наголосив на необхідності справедливого миру: "Важливо не забувати найголовнішу мету – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. І щоб було саме це, мир має бути достойним… Саме тому ми так уважно працюємо над кожним пунктом, над кожним кроком до миру. Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо! Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!".

