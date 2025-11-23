россия и только россия начала войну, и именно она не хочет ее завершать, а путину безразлично, сколько людей он потеряет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram подчеркнул, что войну против Украины начала именно Россия, которая не хочет завершать боевые действия, а Путину безразлично, сколько жизней он заберет. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы государства.

Подробности

Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия, и все время полномасштабной войны именно Россия и только Россия не хочет войну завершать. С первых минут 24 февраля Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российские командиры действуют жестоко и имеют приказы убивать без ограничений, в том числе похищать детей и переучивать их для участия в войне.

Сейчас российские командиры бросают в штурмы против украинских позиций тех, кто ходил еще в младшую школу в 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась гибридная агрессия против Украины – отметил президент.

Зеленский также выразил благодарность международным партнерам: "Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку".

Президент подчеркнул необходимость справедливого мира: "Важно не забывать самую главную цель – остановить российскую войну и не позволить ей разгореться когда-нибудь снова. И чтобы было именно это, мир должен быть достойным… Именно поэтому мы так внимательно работаем над каждым пунктом, над каждым шагом к миру. Все должно сработать правильно – так, чтобы действительно закончить эту войну и чтобы не допустить повторения войны. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америка! Спасибо, Европа! Горжусь нашими людьми. Слава Украине!".

