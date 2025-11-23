$42.150.00
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в Женеве
17:04 • 6332 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса
17:00 • 5144 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 6746 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 10498 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров
14:06 • 12247 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 13313 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 28367 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 43836 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67199 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
россия и только россия начала войну, и именно она не хочет ее завершать, а путину безразлично, сколько людей он потеряет - Зеленский

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия начала войну и не желает ее завершать, а путину безразличны потери. Он поблагодарил США и лично Трампа за оказанную помощь, подчеркнув важность справедливого мира.

россия и только россия начала войну, и именно она не хочет ее завершать, а путину безразлично, сколько людей он потеряет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram подчеркнул, что войну против Украины начала именно Россия, которая не хочет завершать боевые действия, а Путину безразлично, сколько жизней он заберет. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы государства.

Подробности

Сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия – и только Россия, и все время полномасштабной войны именно Россия и только Россия не хочет войну завершать. С первых минут 24 февраля Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российские командиры действуют жестоко и имеют приказы убивать без ограничений, в том числе похищать детей и переучивать их для участия в войне. 

Сейчас российские командиры бросают в штурмы против украинских позиций тех, кто ходил еще в младшую школу в 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась гибридная агрессия против Украины

– отметил президент.

Зеленский также выразил благодарность международным партнерам: "Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку".

Президент подчеркнул необходимость справедливого мира: "Важно не забывать самую главную цель – остановить российскую войну и не позволить ей разгореться когда-нибудь снова. И чтобы было именно это, мир должен быть достойным… Именно поэтому мы так внимательно работаем над каждым пунктом, над каждым шагом к миру. Все должно сработать правильно – так, чтобы действительно закончить эту войну и чтобы не допустить повторения войны. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америка! Спасибо, Европа! Горжусь нашими людьми. Слава Украине!".

Степан Гафтко

