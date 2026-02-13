росія готує "міжнародних спостерігачів" під час "виборів" на ТОТ України - ЦПД
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що його відомство забезпечить "чесне міжнародне спостереження" на виборах до держдуми у вересні 2026 року на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Криму, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Там зазначають, що насправді будь-які вибори на окупованих територіях є нелегітимними: Україна та міжнародна спільнота не визнають їхніх результатів.
Заяви про "міжнародних спостерігачів" - також фікція. Реальні міжнародні організації, які займаються моніторингом виборів, давно припинили співпрацю з росією. А ті "спостерігачі", яких кремль демонструє на ТОТ, повністю лояльні до рф і виконують виключно пропагандистську функцію
У ЦПД зауважують, що під час псевдореферендумів на окупованих територіях такі "спостерігачі" теж не фіксували порушень, хоча голосування відбувалося фактично під дулами автоматів.
"Мета цього шоу - створити ілюзію легітимності виборчих процесів на захоплених росією українських територіях", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
Адміністрація путіна та "єдина росія" визначили п'ятьох лідерів для виборів до держдуми у вересні 2026 року. До списку увійшли медведєв, лавров, головін, лисенко та поддубний.
