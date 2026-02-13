росія готує "міжнародних спостерігачів" під час "виборів" на ТОТ України - ЦПД

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 16652 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 33657 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 25634 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 32827 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 27881 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 24341 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 25454 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29287 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74921 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50667 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
94%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12 лютого, 20:30 • 7868 перегляди
Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12 лютого, 20:37 • 8074 перегляди
Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic12 лютого, 21:10 • 7134 перегляди
Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення12 лютого, 21:59 • 4950 перегляди
Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 5624 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 39330 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 81357 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 71743 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 75454 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 81682 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 16670 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 20620 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 45962 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 39791 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 41478 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
WhatsApp
Facebook

росія готує "міжнародних спостерігачів" під час "виборів" на ТОТ України - ЦПД

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Міністр закордонних справ рф лавров заявив, що його відомство забезпечить "чесне міжнародне спостереження" на виборах до держдуми у вересні 2026 року на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Криму, Запорізької та Херсонської областей. Мета - створити ілюзію легітимності виборчих процесів на захоплених росією українських територіях.

росія готує "міжнародних спостерігачів" під час "виборів" на ТОТ України - ЦПД

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що його відомство забезпечить "чесне міжнародне спостереження" на виборах до держдуми у вересні 2026 року на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Криму, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Там зазначають, що насправді будь-які вибори на окупованих територіях є нелегітимними: Україна та міжнародна спільнота не визнають їхніх результатів.

Заяви про "міжнародних спостерігачів" - також фікція. Реальні міжнародні організації, які займаються моніторингом виборів, давно припинили співпрацю з росією. А ті "спостерігачі", яких кремль демонструє на ТОТ, повністю лояльні до рф і виконують виключно пропагандистську функцію

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД зауважують, що під час псевдореферендумів на окупованих територіях такі "спостерігачі" теж не фіксували порушень, хоча голосування відбувалося фактично під дулами автоматів.

"Мета цього шоу - створити ілюзію легітимності виборчих процесів на захоплених росією українських територіях", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Адміністрація путіна та "єдина росія" визначили п'ятьох лідерів для виборів до держдуми у вересні 2026 року. До списку увійшли медведєв, лавров, головін, лисенко та поддубний.

У робочій групі запропонували закон про деанонімізацію телеграм-каналів на тлі загрози впливу рф на вибори08.01.26, 11:46 • 3409 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Володимир Путін
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Крим