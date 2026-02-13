россия готовит "международных наблюдателей" во время "выборов" на ВОТ Украины - ЦПД

$43.030.06
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 16564 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 33433 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 25557 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 32654 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 27827 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 24307 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 25435 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29282 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74916 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50658 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы12 февраля, 20:30 • 7706 просмотра
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12 февраля, 20:37 • 7968 просмотра
Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic12 февраля, 21:10 • 7024 просмотра
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 4862 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 5530 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 39265 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 81296 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 71706 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 75406 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 81652 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Донецкая область
Днепропетровская область
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 16649 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 20595 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 45928 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 39775 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 41464 просмотра
Техника
Социальная сеть
Старлинк
WhatsApp
Facebook

россия готовит "международных наблюдателей" во время "выборов" на ВОТ Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр иностранных дел рф лавров заявил, что его ведомство обеспечит "честное международное наблюдение" на выборах в госдуму в сентябре 2026 года на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Цель - создать иллюзию легитимности избирательных процессов на захваченных россией украинских территориях.

россия готовит "международных наблюдателей" во время "выборов" на ВОТ Украины - ЦПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его ведомство обеспечит "честное международное наблюдение" на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Крымской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Там отмечают, что на самом деле любые выборы на оккупированных территориях нелегитимны: Украина и международное сообщество не признают их результатов.

Заявления о "международных наблюдателях" - также фикция. Реальные международные организации, занимающиеся мониторингом выборов, давно прекратили сотрудничество с Россией. А те "наблюдатели", которых Кремль демонстрирует на ТОТ, полностью лояльны к РФ и выполняют исключительно пропагандистскую функцию

- говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что во время псевдореферендумов на оккупированных территориях такие "наблюдатели" тоже не фиксировали нарушений, хотя голосование происходило фактически под дулами автоматов.

"Цель этого шоу - создать иллюзию легитимности избирательных процессов на захваченных Россией украинских территориях", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Администрация Путина и "Единая Россия" определили пятерых лидеров для выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. В список вошли Медведев, Лавров, Головин, Лысенко и Поддубный.

В рабочей группе предложили закон о деанонимизации телеграм-каналов на фоне угрозы влияния рф на выборы08.01.26, 11:46 • 3409 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Крым