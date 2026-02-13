Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его ведомство обеспечит "честное международное наблюдение" на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Крымской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Там отмечают, что на самом деле любые выборы на оккупированных территориях нелегитимны: Украина и международное сообщество не признают их результатов.

Заявления о "международных наблюдателях" - также фикция. Реальные международные организации, занимающиеся мониторингом выборов, давно прекратили сотрудничество с Россией. А те "наблюдатели", которых Кремль демонстрирует на ТОТ, полностью лояльны к РФ и выполняют исключительно пропагандистскую функцию