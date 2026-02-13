россия готовит "международных наблюдателей" во время "выборов" на ВОТ Украины - ЦПД
Киев • УНН
Министр иностранных дел рф лавров заявил, что его ведомство обеспечит "честное международное наблюдение" на выборах в госдуму в сентябре 2026 года на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Цель - создать иллюзию легитимности избирательных процессов на захваченных россией украинских территориях.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его ведомство обеспечит "честное международное наблюдение" на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Крымской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Там отмечают, что на самом деле любые выборы на оккупированных территориях нелегитимны: Украина и международное сообщество не признают их результатов.
Заявления о "международных наблюдателях" - также фикция. Реальные международные организации, занимающиеся мониторингом выборов, давно прекратили сотрудничество с Россией. А те "наблюдатели", которых Кремль демонстрирует на ТОТ, полностью лояльны к РФ и выполняют исключительно пропагандистскую функцию
В ЦПД отмечают, что во время псевдореферендумов на оккупированных территориях такие "наблюдатели" тоже не фиксировали нарушений, хотя голосование происходило фактически под дулами автоматов.
"Цель этого шоу - создать иллюзию легитимности избирательных процессов на захваченных Россией украинских территориях", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Администрация Путина и "Единая Россия" определили пятерых лидеров для выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. В список вошли Медведев, Лавров, Головин, Лысенко и Поддубный.
В рабочей группе предложили закон о деанонимизации телеграм-каналов на фоне угрозы влияния рф на выборы08.01.26, 11:46 • 3409 просмотров