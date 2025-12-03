Родина Деллів перерахує мільярди на інвестиційні рахунки 25 мільйонів американських дітей

Сім’я американського підприємця-мільярдера Майкла Делла планує перевести 6,25 мільярда доларів на інвестиційні рахунки 25 мільйонів дітей у рамках державної програми адміністрації Дональда Трампа, відомої як Trump accounts. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Американський бізнесмен Майкл Делл із дружиною Сьюзен планують перевести по 250 доларів на інвестиційні рахунки кожного з 25 мільйонів дітей у Сполучених Штатах Америки, що загалом становить понад шість мільярдів доларів США.

Майкл і Сьюзен Делл роблять один із найбільших приватних внесків в історії Америки, який безпосередньо допоможе наступному поколінню американських дітей через нову програму Trump accounts - заявив Дональд Трамп під час виступу у Білому домі.

Зазначається, що кошти Деллів мають надійти на рахунки, створені в межах ініціативи Дональда Трампа "Invest America".

Також передбачено, що федеральний уряд США внесе окремо по 1000 доларів на рахунки дітей, які народяться у 2025–2028 роках.

Внесок сім’ї спрямований переважно дітям віком до 10 років, які проживають у районах із medіанним доходом сім’ї нижчим за 150 000 доларів на рік.

Ми вважаємо, що найрозумніша інвестиція, яку ми можемо зробити, — це інвестиція в дітей - сказав Майкл Делл на заході в Білому домі.

Передбачається, що гроші інвестуються у фонд, який буде орієнтуватися на загальні тренди американського фондового ринку. Отримати доступ до накопичених коштів діти зможуть з 18 років — для навчання, професійної підготовки, купівлі першого житла або започаткування бізнесу.

Довідково

Майкл Делл – засновник та керівник Dell Technologies, компанії, яку він започаткував з капіталу у 1000 доларів під час навчання у Техаському університеті. За даними Forbes, його приблизна статки оцінюються близько 150 мільярдів доларів.

Програму "Trump accounts" запровадили у 2025 році в межах законопроєкту, який Трамп назвав "One Big Beautiful Bill Act". Вона передбачає відкриття індивідуальних інвестиційних рахунків для дітей, на які можуть надходити як державні, так і приватні кошти; рахунки мають запрацювати 4 липня 2026 року. У Білому домі програму називали інструментом підтримки середнього класу та залучення дітей до економічного зростання США.

Таким чином, ініціатива Trump accounts має на меті створити довгострокові фінансові можливості для молодого покоління та забезпечити більш активну участь громадян у майбутньому економічному розвитку країни.

Білл Гейтс виділяє $912 млн на боротьбу зі СНІДом та іншими хворобами