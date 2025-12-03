Родина Деллів перерахує мільярди на інвестиційні рахунки 25 мільйонів американських дітей

$42.340.08
03:01 • 66 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
23:38 • 2694 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
22:18 • 7766 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 21602 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 58328 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 43364 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 34962 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32335 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58177 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54749 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Популярнi новини
Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до мируVideo2 грудня, 17:44 • 16117 перегляди
Зал аплодував стоячи: Зеленський виступив у парламенті ІрландіїVideo2 грудня, 17:53 • 3426 перегляди
Трамп помилував колишнього президента Гондурасу Ернандеса, і той залишив в’язницю США2 грудня, 17:57 • 3548 перегляди
Погрози спрямовані в першу чергу на Одесу: у МЗС відреагували на слова путіна про атаку на українські порти2 грудня, 18:12 • 3882 перегляди
У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС2 грудня, 19:13 • 5308 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 22515 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 32564 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 31349 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 32492 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 58329 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 45823 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 47862 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 103751 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 78129 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 94073 перегляди
Родина Деллів перерахує мільярди на інвестиційні рахунки 25 мільйонів американських дітей

Київ • УНН

 406 перегляди

Сім'я американського мільярдера Майкла Делла планує перевести 6,25 мільярда доларів на інвестиційні рахунки 25 мільйонів дітей у рамках державної програми адміністрації Дональда Трампа. Кошти у розмірі 250 доларів на дитину будуть спрямовані на підтримку дітей віком до 10 років із сімей з доходом до 150 000 доларів на рік.

Родина Деллів перерахує мільярди на інвестиційні рахунки 25 мільйонів американських дітей

Сім’я американського підприємця-мільярдера Майкла Делла планує перевести 6,25 мільярда доларів на інвестиційні рахунки 25 мільйонів дітей у рамках державної програми адміністрації Дональда Трампа, відомої як Trump accounts. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Американський бізнесмен Майкл Делл із дружиною Сьюзен планують перевести по 250 доларів на інвестиційні рахунки кожного з 25 мільйонів дітей у Сполучених Штатах Америки, що загалом становить понад шість мільярдів доларів США.

Майкл і Сьюзен Делл роблять один із найбільших приватних внесків в історії Америки, який безпосередньо допоможе наступному поколінню американських дітей через нову програму Trump accounts

- заявив Дональд Трамп під час виступу у Білому домі.

Зазначається, що кошти Деллів мають надійти на рахунки, створені в межах ініціативи Дональда Трампа "Invest America".

Також передбачено, що федеральний уряд США внесе окремо по 1000 доларів на рахунки дітей, які народяться у 2025–2028 роках.

Внесок сім’ї спрямований переважно дітям віком до 10 років, які проживають у районах із medіанним доходом сім’ї нижчим за 150 000 доларів на рік.

Ми вважаємо, що найрозумніша інвестиція, яку ми можемо зробити, — це інвестиція в дітей

- сказав Майкл Делл на заході в Білому домі.

Передбачається, що гроші інвестуються у фонд, який буде орієнтуватися на загальні тренди американського фондового ринку. Отримати доступ до накопичених коштів діти зможуть з 18 років — для навчання, професійної підготовки, купівлі першого житла або започаткування бізнесу.

Довідково

Майкл Делл – засновник та керівник Dell Technologies, компанії, яку він започаткував з капіталу у 1000 доларів під час навчання у Техаському університеті. За даними Forbes, його приблизна статки оцінюються близько 150 мільярдів доларів.

Програму "Trump accounts" запровадили у 2025 році в межах законопроєкту, який Трамп назвав "One Big Beautiful Bill Act". Вона передбачає відкриття індивідуальних інвестиційних рахунків для дітей, на які можуть надходити як державні, так і приватні кошти; рахунки мають запрацювати 4 липня 2026 року. У Білому домі програму називали інструментом підтримки середнього класу та залучення дітей до економічного зростання США.

Таким чином, ініціатива Trump accounts має на меті створити довгострокові фінансові можливості для молодого покоління та забезпечити більш активну участь громадян у майбутньому економічному розвитку країни.

Білл Гейтс виділяє $912 млн на боротьбу зі СНІДом та іншими хворобами23.09.25, 13:10 • 3657 переглядiв

Віта Зеленецька

Вибори в США
Білий дім
Reuters
Forbes
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки