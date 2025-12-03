$42.340.08
Семья Деллов перечислит миллиарды на инвестиционные счета 25 миллионов американских детей

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Семья американского миллиардера Майкла Делла планирует перевести 6,25 миллиарда долларов на инвестиционные счета 25 миллионов детей в рамках государственной программы администрации Дональда Трампа. Средства в размере 250 долларов на ребенка будут направлены на поддержку детей в возрасте до 10 лет из семей с доходом до 150 000 долларов в год.

Семья Деллов перечислит миллиарды на инвестиционные счета 25 миллионов американских детей

Семья американского предпринимателя-миллиардера Майкла Делла планирует перевести 6,25 миллиарда долларов на инвестиционные счета 25 миллионов детей в рамках государственной программы администрации Дональда Трампа, известной как Trump accounts. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Американский бизнесмен Майкл Делл с женой Сьюзен планируют перевести по 250 долларов на инвестиционные счета каждого из 25 миллионов детей в Соединенных Штатах Америки, что в общей сложности составляет более шести миллиардов долларов США.

Майкл и Сьюзен Делл делают один из крупнейших частных вкладов в истории Америки, который напрямую поможет следующему поколению американских детей через новую программу Trump accounts

- заявил Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Отмечается, что средства Деллов должны поступить на счета, созданные в рамках инициативы Дональда Трампа "Invest America".

Также предусмотрено, что федеральное правительство США внесет отдельно по 1000 долларов на счета детей, которые родятся в 2025–2028 годах.

Вклад семьи направлен преимущественно детям в возрасте до 10 лет, проживающим в районах с медианным доходом семьи ниже 150 000 долларов в год.

Мы считаем, что самая разумная инвестиция, которую мы можем сделать, — это инвестиция в детей

- сказал Майкл Делл на мероприятии в Белом доме.

Предполагается, что деньги инвестируются в фонд, который будет ориентироваться на общие тренды американского фондового рынка. Получить доступ к накопленным средствам дети смогут с 18 лет — для обучения, профессиональной подготовки, покупки первого жилья или начала бизнеса.

Справка

Майкл Делл – основатель и руководитель Dell Technologies, компании, которую он основал с капиталом в 1000 долларов во время учебы в Техасском университете. По данным Forbes, его приблизительное состояние оценивается около 150 миллиардов долларов.

Программа "Trump accounts" была введена в 2025 году в рамках законопроекта, который Трамп назвал "One Big Beautiful Bill Act". Она предусматривает открытие индивидуальных инвестиционных счетов для детей, на которые могут поступать как государственные, так и частные средства; счета должны заработать 4 июля 2026 года. В Белом доме программу называли инструментом поддержки среднего класса и привлечения детей к экономическому росту США.

Таким образом, инициатива Trump accounts имеет целью создать долгосрочные финансовые возможности для молодого поколения и обеспечить более активное участие граждан в будущем экономическом развитии страны.

