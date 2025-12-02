РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни протягом наступних тижнів спробують посилити тиск на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами. Це робиться для західної аудиторії та підвищення ставок у дипломатії.
Деталі
За його словами, "все це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії".
Станом на зараз, частина Вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це
При цьому він додав, що важкі бої на фронті тривають, "ворог кидає багато сил".
Нагадаємо
Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що масштаби дезінформації російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, адже реальні дані свідчать про менше ніж 40 російських абонентів радіообміну у місті.
