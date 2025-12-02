РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії

росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "все це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії".

Станом на зараз, частина Вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це - зазначив Коваленко.

При цьому він додав, що важкі бої на фронті тривають, "ворог кидає багато сил".

Нагадаємо

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що масштаби дезінформації російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, адже реальні дані свідчать про менше ніж 40 російських абонентів радіообміну у місті.

Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ