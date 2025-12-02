РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 грудня, 17:14 • 11467 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 19733 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 18918 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 20108 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 22270 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 21532 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22557 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 43044 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20387 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 41337 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ССО України завдали удару по району запуску Shahed у КримуVideo1 грудня, 16:33 • 3770 перегляди
Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду1 грудня, 16:59 • 10117 перегляди
Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном1 грудня, 17:24 • 3616 перегляди
Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах1 грудня, 18:39 • 5896 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф00:09 • 3660 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 17883 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 25374 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 34435 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 43044 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 41337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 23946 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 26701 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 83607 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 59737 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 76029 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Шахед-136
Золото
Дипломатка

РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни протягом наступних тижнів спробують посилити тиск на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами. Це робиться для західної аудиторії та підвищення ставок у дипломатії.

РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії

росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "все це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії".

Станом на зараз, частина Вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це

- зазначив Коваленко.

При цьому він додав, що важкі бої на фронті тривають, "ворог кидає багато сил".

Нагадаємо

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що масштаби дезінформації російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, адже реальні дані свідчать про менше ніж 40 російських абонентів радіообміну у місті.

Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ20.11.25, 22:21 • 4247 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Вовчанськ
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Куп'янськ