$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 11695 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 20262 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 19242 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 20403 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 22496 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 21606 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22612 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 43196 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20402 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 41459 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
публикации
Эксклюзивы
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне в течение следующих недель попытаются усилить давление на фронте и будут сопровождать это громкими заявлениями. Это делается для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.

СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории

россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "все это делается исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии".

По состоянию на сейчас, часть Волчанска под контролем Сил обороны Украины, также враг не захватил Купянск, но врал об этом

- отметил Коваленко.

При этом он добавил, что тяжелые бои на фронте продолжаются, "враг бросает много сил".

Напомним

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что масштабы дезинформации российского руководства о ситуации в Купянске поражают, ведь реальные данные свидетельствуют о менее чем 40 российских абонентах радиообмена в городе.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ20.11.25, 22:21 • 4247 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Волчанск
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Купянск