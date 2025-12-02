СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории

россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "все это делается исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии".

По состоянию на сейчас, часть Волчанска под контролем Сил обороны Украины, также враг не захватил Купянск, но врал об этом - отметил Коваленко.

При этом он добавил, что тяжелые бои на фронте продолжаются, "враг бросает много сил".

Напомним

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что масштабы дезинформации российского руководства о ситуации в Купянске поражают, ведь реальные данные свидетельствуют о менее чем 40 российских абонентах радиообмена в городе.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ