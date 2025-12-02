СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне в течение следующих недель попытаются усилить давление на фронте и будут сопровождать это громкими заявлениями. Это делается для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.
россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, "все это делается исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии".
По состоянию на сейчас, часть Волчанска под контролем Сил обороны Украины, также враг не захватил Купянск, но врал об этом
При этом он добавил, что тяжелые бои на фронте продолжаются, "враг бросает много сил".
Напомним
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что масштабы дезинформации российского руководства о ситуации в Купянске поражают, ведь реальные данные свидетельствуют о менее чем 40 российских абонентах радиообмена в городе.
Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ20.11.25, 22:21 • 4247 просмотров