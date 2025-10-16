$41.760.01
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
09:20 • 18101 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31661 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
16 жовтня, 07:53 • 51093 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17939 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36840 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29085 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25023 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
15 жовтня, 18:12 • 34841 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54958 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
рф може тимчасово припинити бойові дії біля ЗАЕС для ремонту ліній електропередач - Sky News

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Завтра, 17 жовтня, може бути ухвалено рішення про тимчасове припинення бойових дій біля Запорізької АЕС для ремонту пошкоджених електроліній. Відновлення стабільного енергоживлення критично важливе для охолодження реакторів та безпеки ядерного матеріалу.

рф може тимчасово припинити бойові дії біля ЗАЕС для ремонту ліній електропередач - Sky News

Як повідомляє Sky News із посиланням на російські державні медіа, вже завтра – 17 жовтня, може бути ухвалене рішення про тимчасове припинення бойових дій у районі Запорізької атомної електростанції. Мета – забезпечити ремонт ліній електропередач, що живлять стратегічний об’єкт, який нині перебуває під контролем російських військ. Про це йдеться у матеріалі Sky News, пише УНН.

Деталі

За інформацією від ЗМІ, голова російської корпорації "Росатом" олексій ліхачов заявив, що так званий "період спокою" потрібен для проведення ремонтних робіт на двох пошкоджених електролініях, які забезпечують енергопостачання Запорізької АЕС. Одна з них проходить територією, контрольованою російськими силами, інша – українською стороною.

Ворожі обстріли ЗАЕС: росіяни перейшли до наступної фази провокацій08.10.25, 09:12 • 2809 переглядiв

Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра 

– цитують Ліхачова ЗМІ.

Експерти наголошують, що відновлення стабільного енергоживлення станції є критично важливим, адже Запорізька АЕС, найбільша в Європі, наразі не виробляє електроенергії, але потребує зовнішнього живлення для охолодження реакторів і безпеки ядерного матеріалу.

Втрата цього живлення навіть на короткий час може спричинити ризик перегріву ядерного палива та створити загрозу масштабної техногенної катастрофи.

Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ09.10.25, 20:32 • 39441 перегляд

Водночас українська сторона поки офіційно не підтвердила домовленостей щодо створення "вікна тиші". Київ неодноразово наголошував, що будь-які дії на території станції мають здійснюватися під контролем МАГАТЕ, яке продовжує моніторинг безпеки об’єкта.

МАГАТЕ закликає рф та Україну припинити бойові дії біля ЗАЕС для відновлення роботи станції у два етапи – АР14.10.25, 16:52 • 3326 переглядiв

Нагадаємо, що Запорізька АЕС залишається під російською окупацією з березня 2022 року. Відтоді навколо станції неодноразово фіксувалися обстріли, перебої живлення та аварійні зупинки, що викликає серйозне занепокоєння у міжнародної спільноти.

Нагадаємо

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що росія хоче підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми всупереч ризикам ядерного інциденту. росіяни вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя.

3 жовтня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив з рф та Україною детальні пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції.  

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Запорізька АЕС