рф може тимчасово припинити бойові дії біля ЗАЕС для ремонту ліній електропередач - Sky News

Як повідомляє Sky News із посиланням на російські державні медіа, вже завтра – 17 жовтня, може бути ухвалене рішення про тимчасове припинення бойових дій у районі Запорізької атомної електростанції. Мета – забезпечити ремонт ліній електропередач, що живлять стратегічний об’єкт, який нині перебуває під контролем російських військ. Про це йдеться у матеріалі Sky News, пише УНН.

Деталі

За інформацією від ЗМІ, голова російської корпорації "Росатом" олексій ліхачов заявив, що так званий "період спокою" потрібен для проведення ремонтних робіт на двох пошкоджених електролініях, які забезпечують енергопостачання Запорізької АЕС. Одна з них проходить територією, контрольованою російськими силами, інша – українською стороною.

Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра – цитують Ліхачова ЗМІ.

Експерти наголошують, що відновлення стабільного енергоживлення станції є критично важливим, адже Запорізька АЕС, найбільша в Європі, наразі не виробляє електроенергії, але потребує зовнішнього живлення для охолодження реакторів і безпеки ядерного матеріалу.

Втрата цього живлення навіть на короткий час може спричинити ризик перегріву ядерного палива та створити загрозу масштабної техногенної катастрофи.

Водночас українська сторона поки офіційно не підтвердила домовленостей щодо створення "вікна тиші". Київ неодноразово наголошував, що будь-які дії на території станції мають здійснюватися під контролем МАГАТЕ, яке продовжує моніторинг безпеки об’єкта.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС залишається під російською окупацією з березня 2022 року. Відтоді навколо станції неодноразово фіксувалися обстріли, перебої живлення та аварійні зупинки, що викликає серйозне занепокоєння у міжнародної спільноти.

Нагадаємо

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що росія хоче підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми всупереч ризикам ядерного інциденту. росіяни вже побудували лінію довжиною 200 км від Мелітополя до Маріуполя.

3 жовтня Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив з рф та Україною детальні пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції.