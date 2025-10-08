$41.340.11
Ворожі обстріли ЗАЕС: росіяни перейшли до наступної фази провокацій

Київ • УНН

 • 942 перегляди

російські окупанти погіршують ситуацію навколо захопленої ЗАЕС, обстрілюючи територію та звинувачуючи Україну. Це вказує на фінальну стадію реінтеграції ЗАЕС з подальшим перепідключенням до російських енергосистем.

Ворожі обстріли ЗАЕС: росіяни перейшли до наступної фази провокацій

російські окупанти погіршують ситуацію навколо захопленої ними ж Запорізької атомної електростанції і перейшли до наступної фази провокацій. Вони ведуть обстріли навколишньої території, звинувачуючи при цьому Україну, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

У повідомленні йдеться про те, що на 15 день живлення від генераторів, офіційна речниця - директор по комунікаціям ЗАЕС від окупантів євгенія яшина наголосила, що Україна "послідовно наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів".

При тому, що з боку України моніторингова місія МАГАТЕ не зафіксувала жодного подібного "удару", самі російські окупанти вели артилерійській обстріл з території впритул до АЕС. Про це свідчать дописи у Telegram-каналах на окупованих територіях.

Наші працюють

- йдеться в одному з подібних повідомлень.

За словами Андрющенка, все це вказує на перехід до фінальної стадії реінтеграції ЗАЕС, коли росіяни створять чергову провокацію з "реальною" ядерною загрозою і користуючись цим перемкнуть ЗАЕС на російські енергосистеми.

Весь час блекауту на ЗАЕС тривають масові відключення електроенергії на території Запорізької області (окупованої) через технічні роботи на підстанціях в Мелітополі. Що також підтверджує активну фази робот з технічного перепідключення ЗАЕС

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) чули серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції. Дистанція - 1,25 км від периметра станції.

Міністерство закордонних справ України засудило небезпечну ескалацію з боку рф навколо Запорізької АЕС.

Євген Устименко

