Ворожі обстріли ЗАЕС: росіяни перейшли до наступної фази провокацій

російські окупанти погіршують ситуацію навколо захопленої ними ж Запорізької атомної електростанції і перейшли до наступної фази провокацій. Вони ведуть обстріли навколишньої території, звинувачуючи при цьому Україну, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

У повідомленні йдеться про те, що на 15 день живлення від генераторів, офіційна речниця - директор по комунікаціям ЗАЕС від окупантів євгенія яшина наголосила, що Україна "послідовно наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів".

При тому, що з боку України моніторингова місія МАГАТЕ не зафіксувала жодного подібного "удару", самі російські окупанти вели артилерійській обстріл з території впритул до АЕС. Про це свідчать дописи у Telegram-каналах на окупованих територіях.

За словами Андрющенка, все це вказує на перехід до фінальної стадії реінтеграції ЗАЕС, коли росіяни створять чергову провокацію з "реальною" ядерною загрозою і користуючись цим перемкнуть ЗАЕС на російські енергосистеми.

Весь час блекауту на ЗАЕС тривають масові відключення електроенергії на території Запорізької області (окупованої) через технічні роботи на підстанціях в Мелітополі. Що також підтверджує активну фази робот з технічного перепідключення ЗАЕС