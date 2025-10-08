Вражеские обстрелы ЗАЭС: россияне перешли к следующей фазе провокаций

российские оккупанты ухудшают ситуацию вокруг захваченной ими же Запорожской атомной электростанции и перешли к следующей фазе провокаций. Они ведут обстрелы окружающей территории, обвиняя при этом Украину, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

В сообщении говорится о том, что на 15 день питания от генераторов, официальный представитель - директор по коммуникациям ЗАЭС от оккупантов евгения яшина подчеркнула, что Украина "последовательно наносит удары по топливным резервуарам для резервных генераторов".

При том, что со стороны Украины мониторинговая миссия МАГАТЭ не зафиксировала ни одного подобного "удара", сами российские оккупанты вели артиллерийский обстрел с территории вплотную к АЭС. Об этом свидетельствуют сообщения в Telegram-каналах на оккупированных территориях.

По словам Андрющенко, все это указывает на переход к финальной стадии реинтеграции ЗАЭС, когда россияне создадут очередную провокацию с "реальной" ядерной угрозой и пользуясь этим переключат ЗАЭС на российские энергосистемы.

Все время блэкаута на ЗАЭС продолжаются массовые отключения электроэнергии на территории Запорожской области (оккупированной) из-за технических работ на подстанциях в Мелитополе. Что также подтверждает активную фазу работ по техническому переподключению ЗАЭС