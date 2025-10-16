РФ может временно прекратить боевые действия возле ЗАЭС для ремонта линий электропередач - Sky News

Как сообщает Sky News со ссылкой на российские государственные медиа, уже завтра – 17 октября, может быть принято решение о временном прекращении боевых действий в районе Запорожской атомной электростанции. Цель – обеспечить ремонт линий электропередач, питающих стратегический объект, который сейчас находится под контролем российских войск. Об этом говорится в материале Sky News, пишет УНН.

Подробности

По информации СМИ, глава российской корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что так называемый "период спокойствия" нужен для проведения ремонтных работ на двух поврежденных электролиниях, которые обеспечивают энергоснабжение Запорожской АЭС. Одна из них проходит по территории, контролируемой российскими силами, другая – украинской стороной.

Вражеские обстрелы ЗАЭС: россияне перешли к следующей фазе провокаций

Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно очень предварительное, очень осторожное, и возможно, что такое решение будет реализовано уже завтра – цитируют Лихачева СМИ.

Эксперты подчеркивают, что восстановление стабильного энергоснабжения станции является критически важным, ведь Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, сейчас не производит электроэнергии, но нуждается во внешнем питании для охлаждения реакторов и безопасности ядерного материала.

Потеря этого питания даже на короткое время может повлечь за собой риск перегрева ядерного топлива и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы.

В то же время украинская сторона пока официально не подтвердила договоренностей о создании "окна тишины". Киев неоднократно подчеркивал, что любые действия на территории станции должны осуществляться под контролем МАГАТЭ, которое продолжает мониторинг безопасности объекта.

МАГАТЭ призывает РФ и Украину прекратить боевые действия возле ЗАЭС для возобновления работы станции в два этапа – АР

Напомним, что Запорожская АЭС остается под российской оккупацией с марта 2022 года. С тех пор вокруг станции неоднократно фиксировались обстрелы, перебои питания и аварийные остановки, что вызывает серьезное беспокойство у международного сообщества.

Напомним

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме вопреки рискам ядерного инцидента. Россияне уже построили линию длиной 200 км от Мелитополя до Мариуполя.

3 октября Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с РФ и Украиной детальные предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции.