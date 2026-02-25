рф кожну зиму прагне перетворити на зброю, пройти це нам багато в чому вдається завдяки співпраці з Норвегією - Зеленський

$43.260.03
50.970.04
ukru
Ексклюзив
12:01 • 394 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 10426 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 16654 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 15758 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 15151 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 20792 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 27266 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22584 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 20121 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17219 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
87%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 16041 перегляди
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France2425 лютого, 03:06 • 14793 перегляди
Чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ТЦК у Луцьку25 лютого, 03:43 • 4850 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол07:00 • 11745 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 12062 перегляди
Публікації
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 396 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 38342 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 48785 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 66276 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 83298 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 14872 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 18604 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 20950 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 25695 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 34165 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Truth Social

рф кожну зиму прагне перетворити на зброю, пройти це нам багато в чому вдається завдяки співпраці з Норвегією - Зеленський

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Норвегія є одним із найсильніших партнерів України. Співпраця триває з перших днів повномасштабної війни в обороні, енергетиці та гуманітарній сфері.

рф кожну зиму прагне перетворити на зброю, пройти це нам багато в чому вдається завдяки співпраці з Норвегією - Зеленський

Норвегія залишається одним із найпослідовніших і найсильніших партнерів України у протистоянні російській агресії, зокрема в обороні, енергетиці та гуманітарній сфері. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Королівства Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише УНН.

Деталі

За словами Глави держави, співпраця між країнами триває з перших днів повномасштабної війни і має системний характер.

"Норвегія – один із найбільш сильних захисників життя в Україні. Я дякую за це кожному норвежцю. Ми пройшли різні етапи цієї війни разом – в обороні, дипломатії, економіці, гуманітарній сфері", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що завдяки допомозі Норвегії Україні вдається проходити зими, які росія намагається перетворити на інструмент тиску.

"росія кожну зиму намагається перетворити на зброю проти нашого життя. Багато в чому саме завдяки співпраці з Норвегією нам вдається це пройти", — зазначив він.

Нагадаємо

Володимир Зеленський назвав зобов'язання Єврокомісії допомогти відновити енергетичну інфраструктуру України одним із найважливіших результатів зустрічей. Європейська комісія підтримає ремонт і посилення захисту енергомережі перед наступною зимою.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Європейська комісія
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна