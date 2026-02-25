рф кожну зиму прагне перетворити на зброю, пройти це нам багато в чому вдається завдяки співпраці з Норвегією - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Норвегія є одним із найсильніших партнерів України. Співпраця триває з перших днів повномасштабної війни в обороні, енергетиці та гуманітарній сфері.
Норвегія залишається одним із найпослідовніших і найсильніших партнерів України у протистоянні російській агресії, зокрема в обороні, енергетиці та гуманітарній сфері. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Королівства Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише УНН.
Деталі
За словами Глави держави, співпраця між країнами триває з перших днів повномасштабної війни і має системний характер.
"Норвегія – один із найбільш сильних захисників життя в Україні. Я дякую за це кожному норвежцю. Ми пройшли різні етапи цієї війни разом – в обороні, дипломатії, економіці, гуманітарній сфері", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що завдяки допомозі Норвегії Україні вдається проходити зими, які росія намагається перетворити на інструмент тиску.
"росія кожну зиму намагається перетворити на зброю проти нашого життя. Багато в чому саме завдяки співпраці з Норвегією нам вдається це пройти", — зазначив він.
Нагадаємо
Володимир Зеленський назвав зобов'язання Єврокомісії допомогти відновити енергетичну інфраструктуру України одним із найважливіших результатів зустрічей. Європейська комісія підтримає ремонт і посилення захисту енергомережі перед наступною зимою.