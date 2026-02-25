Зеленський назвав один із найважливіших результатів зустрічі з лідерами ЄС у Києві
Київ • УНН
Володимир Зеленський назвав зобов'язання Єврокомісії допомогти відновити енергетичну інфраструктуру України одним із найважливіших результатів зустрічей. Європейська комісія підтримає ремонт і посилення захисту енергомережі перед наступною зимою.
Президент України Володимир Зеленський назвав "одним із найважливіших результатів" зустрічей напередодні у Києві зобов'язання Єврокомісії допомогти відновити енергетичну інфраструктуру України та захистити її перед наступною зимою, пише УНН.
З Урсулою фон дер Ляєн обговорили стратегію значного посилення стійкості України. Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою
Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро24.02.26, 18:36 • 2602 перегляди
Президент вказав:
Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби росії зруйнувати нормальне життя в Україні
Глава держави переконаний, що "разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу".
"Я вдячний Європейському Союзу за цю програму. Дякую, Урсуло і командо Європейської комісії, за вашу підтримку", - вказав Зеленський.
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні25.02.26, 10:12 • 2818 переглядiв