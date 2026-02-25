Зеленський назвав один із найважливіших результатів зустрічі з лідерами ЄС у Києві

$43.260.03
Ексклюзив
09:09 • 264 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 2820 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 3020 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 14061 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 23314 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 19794 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19382 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16640 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15785 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15895 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 12047 перегляди
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25 лютого, 00:08 • 8426 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 10724 перегляди
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів25 лютого, 01:19 • 5280 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 6450 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 30444 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 41019 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 58797 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 76086 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 78647 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Іран
Державний кордон України
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 10096 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 13878 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 16390 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 21404 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 30202 перегляди
Техніка
Шахед-136
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа

Зеленський назвав один із найважливіших результатів зустрічі з лідерами ЄС у Києві

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Володимир Зеленський назвав зобов'язання Єврокомісії допомогти відновити енергетичну інфраструктуру України одним із найважливіших результатів зустрічей. Європейська комісія підтримає ремонт і посилення захисту енергомережі перед наступною зимою.

Зеленський назвав один із найважливіших результатів зустрічі з лідерами ЄС у Києві

Президент України Володимир Зеленський назвав "одним із найважливіших результатів" зустрічей напередодні у Києві зобов'язання Єврокомісії допомогти відновити енергетичну інфраструктуру України та захистити її перед наступною зимою, пише УНН.

З Урсулою фон дер Ляєн обговорили стратегію значного посилення стійкості України. Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою

- написав Зеленський у соцмережах.

Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро24.02.26, 18:36 • 2602 перегляди

Президент вказав:

Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби росії зруйнувати нормальне життя в Україні

Глава держави переконаний, що "разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу".

"Я вдячний Європейському Союзу за цю програму. Дякую, Урсуло і командо Європейської комісії, за вашу підтримку", - вказав Зеленський.

Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні25.02.26, 10:12 • 2818 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна