Зеленський назвав один із найважливіших результатів зустрічі з лідерами ЄС у Києві

Президент України Володимир Зеленський назвав "одним із найважливіших результатів" зустрічей напередодні у Києві зобов'язання Єврокомісії допомогти відновити енергетичну інфраструктуру України та захистити її перед наступною зимою, пише УНН.

З Урсулою фон дер Ляєн обговорили стратегію значного посилення стійкості України. Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою

Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро

Президент вказав:

Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби росії зруйнувати нормальне життя в Україні