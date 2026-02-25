Зеленский назвал один из важнейших результатов встречи с лидерами ЕС в Киеве
Киев • УНН
Владимир Зеленский назвал обязательство Еврокомиссии помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины одним из важнейших результатов встреч. Европейская комиссия поддержит ремонт и усиление защиты энергосети перед следующей зимой.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "одним из важнейших результатов" встреч накануне в Киеве обязательство Еврокомиссии помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины и защитить ее перед следующей зимой, пишет УНН.
С Урсулой фон дер Ляйен обсудили стратегию значительного усиления устойчивости Украины. Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее восстанавливать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой
Энергетическая поддержка Украины: фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи на 100 млн и «зимний план» на 920 млн евро24.02.26, 18:36 • 2602 просмотра
Президент указал:
Это один из важнейших результатов наших вчерашних встреч, и его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки россии разрушить нормальную жизнь в Украине
Глава государства убежден, что "вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа".
"Я благодарен Европейскому Союзу за эту программу. Спасибо, Урсула и команда Европейской комиссии, за вашу поддержку", - указал Зеленский.
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине25.02.26, 10:12 • 2956 просмотров