Зеленский назвал один из важнейших результатов встречи с лидерами ЕС в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "одним из важнейших результатов" встреч накануне в Киеве обязательство Еврокомиссии помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины и защитить ее перед следующей зимой, пишет УНН.

С Урсулой фон дер Ляйен обсудили стратегию значительного усиления устойчивости Украины. Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее восстанавливать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой - написал Зеленский в соцсетях.

Энергетическая поддержка Украины: фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи на 100 млн и «зимний план» на 920 млн евро

Президент указал:

Это один из важнейших результатов наших вчерашних встреч, и его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки россии разрушить нормальную жизнь в Украине

Глава государства убежден, что "вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа".

"Я благодарен Европейскому Союзу за эту программу. Спасибо, Урсула и команда Европейской комиссии, за вашу поддержку", - указал Зеленский.

