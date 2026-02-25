рф каждую зиму стремится превратить в оружие, пройти это нам во многом удается благодаря сотрудничеству с Норвегией - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Норвегия является одним из сильнейших партнеров Украины. Сотрудничество продолжается с первых дней полномасштабной войны в обороне, энергетике и гуманитарной сфере.
Норвегия остается одним из самых последовательных и сильных партнеров Украины в противостоянии российской агрессии, в частности в обороне, энергетике и гуманитарной сфере. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Норвегии Йонасом Гаром Стере, пишет УНН.
Детали
По словам Главы государства, сотрудничество между странами продолжается с первых дней полномасштабной войны и носит системный характер.
"Норвегия – один из самых сильных защитников жизни в Украине. Я благодарю за это каждого норвежца. Мы прошли разные этапы этой войны вместе – в обороне, дипломатии, экономике, гуманитарной сфере", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что благодаря помощи Норвегии Украине удается проходить зимы, которые россия пытается превратить в инструмент давления.
"россия каждую зиму пытается превратить в оружие против нашей жизни. Во многом именно благодаря сотрудничеству с Норвегией нам удается это пройти", - отметил он.
Напомним
Владимир Зеленский назвал обязательства Еврокомиссии помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины одним из важнейших результатов встреч. Европейская комиссия поддержит ремонт и усиление защиты энергосети перед следующей зимой.