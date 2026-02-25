рф каждую зиму стремится превратить в оружие, пройти это нам во многом удается благодаря сотрудничеству с Норвегией - Зеленский

$43.260.03
Эксклюзив
12:01 • 2676 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 11053 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 17243 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 16324 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 15603 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 21040 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 27509 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22667 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20158 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17251 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 16535 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 15264 просмотра
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43 • 5652 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол07:00 • 12219 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 12545 просмотра
публикации
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 2682 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 38838 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 49225 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 66717 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 83718 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Венгрия
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 15134 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 18860 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 21200 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 25940 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 34396 просмотра
рф каждую зиму стремится превратить в оружие, пройти это нам во многом удается благодаря сотрудничеству с Норвегией - Зеленский

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Норвегия является одним из сильнейших партнеров Украины. Сотрудничество продолжается с первых дней полномасштабной войны в обороне, энергетике и гуманитарной сфере.

рф каждую зиму стремится превратить в оружие, пройти это нам во многом удается благодаря сотрудничеству с Норвегией - Зеленский

Норвегия остается одним из самых последовательных и сильных партнеров Украины в противостоянии российской агрессии, в частности в обороне, энергетике и гуманитарной сфере. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Норвегии Йонасом Гаром Стере, пишет УНН.

Детали

По словам Главы государства, сотрудничество между странами продолжается с первых дней полномасштабной войны и носит системный характер.

"Норвегия – один из самых сильных защитников жизни в Украине. Я благодарю за это каждого норвежца. Мы прошли разные этапы этой войны вместе – в обороне, дипломатии, экономике, гуманитарной сфере", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря помощи Норвегии Украине удается проходить зимы, которые россия пытается превратить в инструмент давления.

"россия каждую зиму пытается превратить в оружие против нашей жизни. Во многом именно благодаря сотрудничеству с Норвегией нам удается это пройти", - отметил он.

Напомним

Владимир Зеленский назвал обязательства Еврокомиссии помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины одним из важнейших результатов встреч. Европейская комиссия поддержит ремонт и усиление защиты энергосети перед следующей зимой.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Европейская комиссия
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина