Рада планує розглянути постанову про відкликання Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада планує розлянути постанову про відкликання Олександра Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Рада планує на пленарному тижні розлянути постанову про відкликання Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Він також нагадав, що головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики є Данило Гетманцев.
Олександр Дубінський - нардеп Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу".
У 2025 році ДБР скерували до суду обвинувальний акт у справі Дубінського та його експомічника щодо незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України. Ідеться про сприяння вивезенню за кордон брата його цивільної дружини. У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, де фігурував Дубінський. Справу передали до суду.