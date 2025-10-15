Рада планирует рассмотреть постановление об отзыве Дубинского с должности заместителя главы финансового комитета - нардеп

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 6584 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 13794 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15923 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 16417 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 15378 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 15621 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15694 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 27019 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 27209 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13556 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
54%
754мм
Популярные новости
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 23227 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 47636 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02 • 14304 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 23745 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ08:31 • 12301 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 8212 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 23879 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 27024 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 27214 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 47784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Урсула фон дер Ляйен
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 57390 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 36604 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 38606 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 46122 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 50012 просмотра
Актуальное
Хранитель
Грибы
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Рада планирует рассмотреть постановление об отзыве Дубинского с должности заместителя главы финансового комитета - нардеп

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об отзыве Александра Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил об этом в Telegram.

Рада планирует рассмотреть постановление об отзыве Дубинского с должности заместителя главы финансового комитета - нардеп

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об отзыве Александра Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Рада планирует на пленарной неделе рассмотреть постановление об отзыве Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 

- написал Гончаренко в Telegram.

Он также напомнил, что председателем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики является Даниил Гетманцев.

Комитет Рады единогласно поддержал отзыв Дубинского с должности12.08.25, 13:45 • 3332 просмотра

Справка

Александр Дубинский - нардеп Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа". 

В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.

Антонина Туманова

Политика
Государственная граница Украины
Даниил Гетманцев
Алексей Гончаренко
Верховная Рада