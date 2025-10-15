Рада планирует рассмотреть постановление об отзыве Дубинского с должности заместителя главы финансового комитета - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об отзыве Александра Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил об этом в Telegram.
Рада планирует на пленарной неделе рассмотреть постановление об отзыве Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Он также напомнил, что председателем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики является Даниил Гетманцев.
Александр Дубинский - нардеп Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа".
В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.