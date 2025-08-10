путін вимагає територіальних поступок від України замість повного припинення вогню - The Washington Post
Київ • УНН
російський диктатор не поверне окуповані території України в обмін на заморожування лінії фронту. путін вимагає від України відмовитися від окупованих територій.
російський диктатор не буде повертати Україні окуповані території не лише Криму і Донбасу, а й Херсонщини і Запоріжжя в обмін на заморожування лінії фронту на нинішніх позиціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
Під час зустрічі зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом путін вимагав від України відмовитися від окупованих територій в обмін на припинення вогню. Як повідомляє The Washington Post, у Вашингтоні це сприйняли як готовність вивести звідти російські війська.
Водночас, за даними Axios, Віткофф у розмові з українськими та європейськими чиновниками заявив, що путін погодився "лише заморозити поточні позиції в Запорізькій та Херсонській областях".
Нагадаємо
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф "неправильно зрозумів" російського диктатора володимира путіна, повідомляв Bild.
Йшлось лише про часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. путін й далі вимагає від України територіальних поступок.