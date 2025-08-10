путин требует территориальных уступок от Украины вместо полного прекращения огня - The Washington Post

$41.460.00
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 53784 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 133393 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 103074 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 276392 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 156635 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 336920 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 307327 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107147 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149870 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Спецпосланник Виткофф встретился с премьер-министром Катара, чтобы предотвратить планы Израиля оккупировать сектор Газа
10 августа, 06:31
Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе находится в критическом состоянии после покушения
10 августа, 06:47
Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина
10 августа, 07:53
Радиоактивная вода с британской базы ядерных субмарин вытекла в море - СМИ
10 августа, 08:12
В Запорожье в результате вражеского обстрела погибли три человека
10 августа, 09:04
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 336922 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 215391 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 307328 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 316614 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 219437 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Ильхам Алиев
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Крым
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 54289 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 133393 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 316613 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 228549 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 237853 просмотра
Вашингтон Пост
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Хранитель

путин требует территориальных уступок от Украины вместо полного прекращения огня - The Washington Post

Киев • УНН

 • 564 просмотра

российский диктатор не вернет оккупированные территории Украины в обмен на замораживание линии фронта. путин требует от Украины отказаться от оккупированных территорий.

путин требует территориальных уступок от Украины вместо полного прекращения огня - The Washington Post

российский диктатор не будет возвращать Украине оккупированные территории не только Крыма и Донбасса, но и Херсонщины и Запорожья в обмен на замораживание линии фронта на нынешних позициях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Во время встречи со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом путин требовал от Украины отказаться от оккупированных территорий в обмен на прекращение огня. Как сообщает The Washington Post, в Вашингтоне это восприняли как готовность вывести оттуда российские войска.

В то же время, по данным Axios, Виткофф в разговоре с украинскими и европейскими чиновниками заявил, что путин согласился "только заморозить текущие позиции в Запорожской и Херсонской областях".

Напомним

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф "неправильно понял" российского диктатора владимира путина, сообщал Bild.

Речь шла лишь о частичном прекращении огня - отказе от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. путин и дальше требует от Украины территориальных уступок.

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Запорожская область
Вашингтон Пост
Бильд
Дональд Трамп
Херсонская область
Крым
Соединённые Штаты
Украина