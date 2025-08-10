путин требует территориальных уступок от Украины вместо полного прекращения огня - The Washington Post
Киев • УНН
российский диктатор не вернет оккупированные территории Украины в обмен на замораживание линии фронта. путин требует от Украины отказаться от оккупированных территорий.
российский диктатор не будет возвращать Украине оккупированные территории не только Крыма и Донбасса, но и Херсонщины и Запорожья в обмен на замораживание линии фронта на нынешних позициях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Во время встречи со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом путин требовал от Украины отказаться от оккупированных территорий в обмен на прекращение огня. Как сообщает The Washington Post, в Вашингтоне это восприняли как готовность вывести оттуда российские войска.
В то же время, по данным Axios, Виткофф в разговоре с украинскими и европейскими чиновниками заявил, что путин согласился "только заморозить текущие позиции в Запорожской и Херсонской областях".
Напомним
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф "неправильно понял" российского диктатора владимира путина, сообщал Bild.
Речь шла лишь о частичном прекращении огня - отказе от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. путин и дальше требует от Украины территориальных уступок.