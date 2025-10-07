$41.340.11
15:10 • 20100 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 22573 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 20846 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 24649 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 24371 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 50402 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45727 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72958 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60439 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57316 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
путін цинічно заявив, що прийняті у лютому 2022 року рішення були правильними

Київ • УНН

 • 934 перегляди

володимир путін назвав свої рішення лютого 2022 року правильними і своєчасними, стверджуючи, що стратегічна ініціатива на фронті належить росії. Він також заявив про відступ ЗСУ та доручив забезпечити безпеку інфраструктури.

путін цинічно заявив, що прийняті у лютому 2022 року рішення були правильними

російський диктатор володимир путін заявив, що рішення, які він прийняв у лютому 2022 року, були правильними і своєчасними. Крім того диктатор переконаний, що стратегічна ініціатива на фронті нібито належить росії, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Окрім того, під час наради з керівництвом міністерства оборони та генштабу росії путін оприлюднив наступні тези:

• росія має досягти всіх цілей так званої сво;

• Сили оборони України нібито відступають по всій лінії бойового зіткнення.

Також путін доручив забезпечити безпеку всієї інфраструктури, включаючи енергетичну. За його словами, ОПК повною мірою забезпечує фронт усім необхідним та випереджаючими темпами розробляє нові засоби.

Крім того, диктатор передав усьому особовому складу армії загарбників, яка перебуває на фронті, слова подяки за "мужність і героїзм".

Доповнення

Диктатор володимир путін святкує 73-й день народження, а разом із тим – розширює державні програми з продовження життя. Здається, російський лідер налаштований керувати країною доти, доки сучасна медицина не дозволить йому залишатися в офісі вічно.

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та росією може бути складнішою, ніж війна на Близькому Сході.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна