російський диктатор володимир путін заявив, що рішення, які він прийняв у лютому 2022 року, були правильними і своєчасними. Крім того диктатор переконаний, що стратегічна ініціатива на фронті нібито належить росії, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Окрім того, під час наради з керівництвом міністерства оборони та генштабу росії путін оприлюднив наступні тези:

• росія має досягти всіх цілей так званої сво;

• Сили оборони України нібито відступають по всій лінії бойового зіткнення.

Також путін доручив забезпечити безпеку всієї інфраструктури, включаючи енергетичну. За його словами, ОПК повною мірою забезпечує фронт усім необхідним та випереджаючими темпами розробляє нові засоби.

Крім того, диктатор передав усьому особовому складу армії загарбників, яка перебуває на фронті, слова подяки за "мужність і героїзм".

Доповнення

Диктатор володимир путін святкує 73-й день народження, а разом із тим – розширює державні програми з продовження життя. Здається, російський лідер налаштований керувати країною доти, доки сучасна медицина не дозволить йому залишатися в офісі вічно.

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення війни між Україною та росією може бути складнішою, ніж війна на Близькому Сході.