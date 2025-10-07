путин цинично заявил, что принятые в феврале 2022 года решения были правильными
российский диктатор владимир путин заявил, что решения, которые он принял в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Кроме того, диктатор убежден, что стратегическая инициатива на фронте якобы принадлежит россии, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Кроме того, во время совещания с руководством министерства обороны и генштаба россии путин обнародовал следующие тезисы:
• россия должна достичь всех целей так называемой сво;
• Силы обороны Украины якобы отступают по всей линии боевого соприкосновения.
Также путин поручил обеспечить безопасность всей инфраструктуры, включая энергетическую. По его словам, ОПК в полной мере обеспечивает фронт всем необходимым и опережающими темпами разрабатывает новые средства.
Кроме того, диктатор передал всему личному составу армии захватчиков, находящейся на фронте, слова благодарности за "мужество и героизм".
