15:10 • 19691 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 22042 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 20525 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 24349 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 24106 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 50140 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45659 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72914 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60412 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57295 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Эксклюзив
путин цинично заявил, что принятые в феврале 2022 года решения были правильными

Киев • УНН

 • 820 просмотра

владимир путин назвал свои решения февраля 2022 года правильными и своевременными, утверждая, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит россии. Он также заявил об отступлении ВСУ и поручил обеспечить безопасность инфраструктуры.

путин цинично заявил, что принятые в феврале 2022 года решения были правильными

российский диктатор владимир путин заявил, что решения, которые он принял в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Кроме того, диктатор убежден, что стратегическая инициатива на фронте якобы принадлежит россии, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Кроме того, во время совещания с руководством министерства обороны и генштаба россии путин обнародовал следующие тезисы:

• россия должна достичь всех целей так называемой сво;

• Силы обороны Украины якобы отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также путин поручил обеспечить безопасность всей инфраструктуры, включая энергетическую. По его словам, ОПК в полной мере обеспечивает фронт всем необходимым и опережающими темпами разрабатывает новые средства.

Кроме того, диктатор передал всему личному составу армии захватчиков, находящейся на фронте, слова благодарности за "мужество и героизм".

Дополнение

Диктатор владимир путин празднует 73-й день рождения, а вместе с тем – расширяет государственные программы по продлению жизни. Кажется, российский лидер настроен управлять страной до тех пор, пока современная медицина не позволит ему оставаться в офисе вечно.

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и россией может быть сложнее, чем война на Ближнем Востоке.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина