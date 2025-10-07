российский диктатор владимир путин заявил, что решения, которые он принял в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Кроме того, диктатор убежден, что стратегическая инициатива на фронте якобы принадлежит россии, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Кроме того, во время совещания с руководством министерства обороны и генштаба россии путин обнародовал следующие тезисы:

• россия должна достичь всех целей так называемой сво;

• Силы обороны Украины якобы отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также путин поручил обеспечить безопасность всей инфраструктуры, включая энергетическую. По его словам, ОПК в полной мере обеспечивает фронт всем необходимым и опережающими темпами разрабатывает новые средства.

Кроме того, диктатор передал всему личному составу армии захватчиков, находящейся на фронте, слова благодарности за "мужество и героизм".

Дополнение

Диктатор владимир путин празднует 73-й день рождения, а вместе с тем – расширяет государственные программы по продлению жизни. Кажется, российский лидер настроен управлять страной до тех пор, пока современная медицина не позволит ему оставаться в офисе вечно.

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и россией может быть сложнее, чем война на Ближнем Востоке.