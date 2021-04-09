Путін розповів Ердогану про "внутрішньоукраїнську кризу" напередодні візиту Зеленського до Туреччини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердонаном виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану “внутрішньоукраїнську кризу”, повідомили у пресцентрі Кремля. Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію, передає УНН.

Що відомо

У Кремлі про цю розмову, яка відбулася напередодні візиту до Туреччини президента України Володимира Зеленського, повідомили, що Путін висловлював занепокоєння тим, що, за його словами, Україна нібито “ухиляється від виконання мінських домовленостей”, а останнім часом іще й “поновила небезпечні провокаційні дії, спрямовані на загострення становища на лінії контакту”.

В Анкарі про цю розмову офіційно повідомили дуже лаконічно і без деталей, зазначивши лише, що в її перебігу були обговорені “регіональні питання”.

Що передувало

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 10 квітня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку. Зустріч з президентом Ердоганом відбудеться у Стамбулі в перебігу дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня Україна — Туреччина.

Контекст

Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви. Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і виступає на захист кримських татар — тюркського народу, який зазнає переслідувань і репресій під російською окупацією в Криму.

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Туреччина, як член НАТО, і Україна посилюють розвиток військово-технічної співпраці, що має на меті посилити обороноздатність України перед можливою активізацією агресії РФ.

Попри це, Туреччина, на відміну від інших членів НАТО, намагається втримувати з Росією відносно добрі стосунки, аж до закупівель російського озброєння, несумісного з системами НАТО, що призвело до санкцій США проти Анкари.

Доповнення

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

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