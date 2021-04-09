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Путин рассказал Эрдогану про "внутриукраинский кризис" накануне визита Зеленского в Турцию

Путин рассказал Эрдогану про "внутриукраинский кризис" накануне визита Зеленского в Турцию

Киев  •  УНН

 • 41156 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдонаном изложил ему свои взгляды, среди других тем, на так называемый "внутриукраинский кризис", сообщили в пресс-центре Кремля. Этой формулировкой российская пропаганда называет агрессию РФ против Украины на оккупированной части Донбасса и пытается показать то, что Москва не производит эту агрессию, передает УНН.

Что известно

В Кремле об этом разговоре, который состоялся накануне визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, сообщили, что Путин выражал обеспокоенность тем, что, по его словам, Украина якобы “уклоняется от выполнения минских договоренностей”, а в последнее время еще и “возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение положения на линии контакта”.

В Анкаре об этом разговоре официально сообщили очень лаконично и без деталей, отметив лишь, что в ее ходе были обсуждены “региональные вопросы”.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Встреча с президентом Эрдоганом состоится в Стамбуле в ходе девятого заседания Стратегического совета высокого уровня Украина — Турция.

Контекст

Турция в целом поддерживает Украину в ее противостоянии агрессии России, хотя не присоединялась к западным санкциям против Москвы. Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и выступает в защиту крымских татар — тюркского народа, подвергается преследованиям и репрессиям под российской оккупацией в Крыму.

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Турция, как член НАТО, и Украина усиливают развитие военно-технического сотрудничества, цель усилить обороноспособность Украины перед возможной активизацией агрессии РФ.

Несмотря на это, Турция, в отличие от других членов НАТО, пытается удерживать с Россией относительно хорошие отношения, вплоть до закупок российского вооружения, несовместимого с системами НАТО, что привело к санкциям США против Анкары.

Дополнение

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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