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Туреччина буде надійним партнером “Кримської платформи” — Кулеба

Туреччина буде надійним партнером “Кримської платформи” — Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Туреччина буде надійним партнером України в міжнародному координаційному механізмі “Кримська платформа”. Про це в інтерв’ю виданню Anadolu сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“У 2014 році, коли Крим був незаконно окупований і почалася війна на Донбасі, для врегулювання ситуації на Донбасі був створений Нормандський формат і Тристороння контактна група. Але ніякого міжнародного механізму для роботи з Кримом створено не було. Тому ми виправляємо цю помилку. І я не сумніваюся, що Туреччина буде надійним партнером в цій справі”, — заявив Кулеба.

За його словами, мета роботи “Кримської платформи” проста — це вихід Росії з окупованих нею територій та відновлення українського суверенітету.

“Ми вдячні Туреччині за постійну і тверду підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за готовність президента Ердогана взаємодіяти з українським президентом у вирішенні питань, пов’язаних з цією ситуацією, цим конфліктом, зокрема, коли мова йде про долю кримських татар, що живуть в умовах російської окупації в Криму”, — додав глава МЗС України.

Нагадаємо, Україна запросила взяти участь в роботі “Кримської платформи” Кіпр, Бельгію та Чорногорію.

Українські Національні Новини

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