У МЗС закликали Бельгію підтримати "Кримську платформу"

Еміне Джапарова привітала бельгійську сторону із завершенням коаліційних перемовин та успішним формуванням нового Федерального Уряду. Вона також подякувала за підтримку євроінтеграційних прагнень України щодо членства в ЄС і НАТО, та, окремо, за підтримку санкційної політики ЄС проти Російської Федерації.

“Перша заступниця міністра прокоментувала ситуацію з порушеннями прав людини в Криму, окремо зупинившись на мілітаризації українського півострова, що становить загрозу безпеки країн регіону Чорного та Азовського морів”, — йдеться у повідомленні.

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У ході розмови Еміне Джапарова презентувала бельгійській стороні ініціативу “Кримська платформа”, ключовим завданням якої є подальша консолідація і координація міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму.

“Користуючись нагодою, перша заступниця міністра запросила Бельгію стати учасником „Кримської платформи“ та повідомила про запланований на 2021 рік установчий саміт згаданої ініціативи, підкресливши важливість участі європейських партнерів, зокрема Бельгії, у реалізації її цілей”, — повідомили у пресцентрі МЗС.

“У свою чергу Аксель Кенес подякував за запрошення приєднатися до згаданої ініціативи та висловив принципову підтримку позиції України з деокупації Криму. Він також висловив переконання, що зазначену проблематику буде обов’язково збережено на порядку денному ООН у 2021 році” — резюмували у МЗС.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції щодо прав людини в Криму пройшов третій комітет ГА ООН. Пізніше у МЗС повідомили, чим його підсилили.