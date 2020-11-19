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Актуальное
В МИД призвали Бельгию поддержать "Крымскую платформу"

В МИД призвали Бельгию поддержать "Крымскую платформу"

Киев  •  УНН

 • 17691 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова призвала бельгийскую сторону поддержать "Крымскую платформу". Об этом шла речь во время видеовстречи Джапаровой с директором по политическим вопросам и Генеральным директором многосторонних дел МИД Бельгии Акселем Кенес, передает УНН.

Эмине Джапарова поздравила бельгийскую сторону с завершением коалиционных переговоров и успешным формированием нового Федерального Правительства. Она также поблагодарила за поддержку евроинтеграционные стремления Украины относительно членства в ЕС и НАТО, и, отдельно, за поддержку санкционной политики ЕС против Российской Федерации.

"Первый заместитель министра прокомментировала ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму, отдельно остановившись на милитаризации украинского полуострова, представляет угрозу безопасности стран региона Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

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В ходе разговора Эмине Джапарова представила бельгийской стороне инициативу "Крымская платформа", ключевой задачей которой является дальнейшая консолидация и координация международных усилий, направленных на деоккупации Крыму.

"Пользуясь случаем, первый заместитель министра пригласила Бельгию стать участником "Крымской платформы" и сообщила о запланированном на 2021 год учредительном саммите упомянутой инициативы, подчеркнув важность участия европейских партнеров, в частности Бельгии, в реализации ее целей", - сообщили в пресс-центре МИД.

"В свою очередь Аксель Кенес поблагодарил за приглашение присоединиться к упомянутой инициативы и выразил принципиальную поддержку позиции Украины по деоккупации Крыму. Он также выразил убеждение, что указанную проблематику будет обязательно сохранено в повестке дня ООН в 2021 году" - резюмировали в МИД.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции о правах человека в Крыму прошел третий комитет ГА ООН. Позже в МИД сообщили, чем его усилили.

Украинские Национальные Новости

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