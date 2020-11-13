Донбас і Крим будуть серед пріоритетів Шведського головування в ОБСЄ - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Питання Донбасу і Криму будуть серед пріоритетів Шведського головування в ОБСЄ у 2021 році, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками віртуальну зустріч із міністеркою закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 13 листопада, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
Так, повідомляється, що в ході зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та зусилля з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
Кулеба поінформував про ініціативи України у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи. Сторони приділили окрему увагу пріоритетам головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.
“У нас є добра традиція, коли новий Діючий голова ОБСЄ здійснює перший закордонний візит саме до України. В її продовження, буду радий вітати Анн Лінде в Києві на початку наступного року. Ми високо цінуємо готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції”, — зауважив Кулеба.
Міністр також виступив за забезпечення належного моніторингу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.
За данними пресслужби, голова МЗС також поінформував Анн Лінде про ініціативу створення Кримської платформи та запросив Швецію долучитися до її роботи.
Нагадаємо, раніше сьогодні Естонія публічно оголосила, що прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною.