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Донбас і Крим будуть серед пріоритетів Шведського головування в ОБСЄ - Кулеба

Донбас і Крим будуть серед пріоритетів Шведського головування в ОБСЄ - Кулеба

Київ • УНН

 • 13554 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Питання Донбасу і Криму будуть серед пріоритетів Шведського головування в ОБСЄ у 2021 році, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками віртуальну зустріч із міністеркою закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 13 листопада, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, повідомляється, що в ході зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та зусилля з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Кулеба поінформував про ініціативи України у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи. Сторони приділили окрему увагу пріоритетам головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

“У нас є добра традиція, коли новий Діючий голова ОБСЄ здійснює перший закордонний візит саме до України. В її продовження, буду радий вітати Анн Лінде в Києві на початку наступного року. Ми високо цінуємо готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції”, — зауважив Кулеба.

Міністр також виступив за забезпечення належного моніторингу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

За данними пресслужби, голова МЗС також поінформував Анн Лінде про ініціативу створення Кримської платформи та запросив Швецію долучитися до її роботи.

Нагадаємо, раніше сьогодні Естонія публічно оголосила, що прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною.

Українські Національні Новини

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