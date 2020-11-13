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Естонія публічно оголосила про участь у Кримській платформі

Естонія публічно оголосила про участь у Кримській платформі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Естонія публічно оголосила, що прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни, передає УНН.

“Як відданий прихильник міжнародного порядку, заснованого на правилах, Естонія прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною”, — йдеться в заяві МЗС.

Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

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Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.

Як повідомляв УНН, за інформацією МЗС України, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Українські Національні Новини

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