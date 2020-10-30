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ЄС підтримав українську ініціативу щодо створення Кримської платформи

ЄС підтримав українську ініціативу щодо створення Кримської платформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи, яка сприятиме приверненню міжнародної уваги до викликів, пов’язаних із тимчасовою окупацією півострову", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що про це під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою підтвердив заступник Генерального секретаря – політичний директор Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора. В рамках свого візиту до Брюсселя перша заступниця також зустрілась з керівником Департаменту Європи і Центральної Азії ЄСЗД Люком Девінем та депутаткою Європарламенту Анною Фотигою.

Зазначається, що у фокусі:

• забезпечення міцної міжнародної коаліції для деокупації українського Криму, протидія мілітаризації півострова та запобігання порушенням прав людини в Криму

• концепція створення Кримської платформи – міжнародного майданчику, покликаного активізувати зусилля міжнародної спільноти з деокупації півострова

• залучення ЄС до політики деокупації Криму та вирішення питань, пов’язаних із порушенням прав людини на півострові

• політична підтримка України з боку ЄС на ключових міжнародних майданчик, де обговорюється питання наслідків тимчасової окупації Криму, зокрема в ООН та ОБСЄ

• імплементація домовленостей, досягнутих під час нещодавнього Саміту Україна-ЄС

• підтримка Європейським Союзом євроінтеграційних прагнень і територіальної цілісності України

• спільна боротьба з гібридними загрозами

Як повідомлялося, Велика Британія підтримала концепцію "Кримської платформи".

Нагадаємо, Кримську платформу обговорили на засіданні Комісії Україна-НАТО.

Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.

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