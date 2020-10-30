ЄС підтримав українську ініціативу щодо створення Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.
"Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи, яка сприятиме приверненню міжнародної уваги до викликів, пов’язаних із тимчасовою окупацією півострову", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що про це під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою підтвердив заступник Генерального секретаря – політичний директор Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора. В рамках свого візиту до Брюсселя перша заступниця також зустрілась з керівником Департаменту Європи і Центральної Азії ЄСЗД Люком Девінем та депутаткою Європарламенту Анною Фотигою.
Зазначається, що у фокусі:
• забезпечення міцної міжнародної коаліції для деокупації українського Криму, протидія мілітаризації півострова та запобігання порушенням прав людини в Криму
• концепція створення Кримської платформи – міжнародного майданчику, покликаного активізувати зусилля міжнародної спільноти з деокупації півострова
• залучення ЄС до політики деокупації Криму та вирішення питань, пов’язаних із порушенням прав людини на півострові
• політична підтримка України з боку ЄС на ключових міжнародних майданчик, де обговорюється питання наслідків тимчасової окупації Криму, зокрема в ООН та ОБСЄ
• імплементація домовленостей, досягнутих під час нещодавнього Саміту Україна-ЄС
• підтримка Європейським Союзом євроінтеграційних прагнень і територіальної цілісності України
• спільна боротьба з гібридними загрозами
Як повідомлялося, Велика Британія підтримала концепцію "Кримської платформи".
Нагадаємо, Кримську платформу обговорили на засіданні Комісії Україна-НАТО.
Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.
Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.