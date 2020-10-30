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ЕС поддержал украинскую инициативу по созданию Крымской платформы

ЕС поддержал украинскую инициативу по созданию Крымской платформы

Киев  •  УНН

 • 18488 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая будет способствовать привлечению международного внимания к вызовам, связанным со временной оккупацией полуострова", - говорится в сообщении.

Сообщается, что об этом во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подтвердил заместитель Генерального секретаря - политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора. В рамках своего визита в Брюссель первая заместитель также встретилась с руководителем Департамента Европы и Центральной Азии ЕСВД Люком Девинем и депутатом Европарламента Анной Фотигой.

Отмечается, что в фокусе:

• обеспечение прочной международной коалиции для деоккупации украинского Крыма, противодействие милитаризации полуострова и предотвращения нарушений прав человека в Крыму

• концепция создания Крымской платформы - международной площадки, призванной активизировать усилия международного сообщества по деоккупации полуострова

• привлечение ЕС к политике деоккупации Крыму и решение вопросов, связанных с нарушением прав человека на полуострове

• политическая поддержка Украины со стороны ЕС на ключевых международных площадка, где обсуждается вопрос последствий временной оккупации Крыма, в частности в ООН и ОБСЕ

• имплементация договоренностей, достигнутых во время недавнего саммита Украина-ЕС

• поддержка Европейским Союзом евроинтеграционных стремлений и территориальной целостности Украины

• совместная борьба с гибридными угрозами

Как сообщалось, Великобритания поддержала концепцию "Крымской платформы".

Напомним, Крымскую платформу обсудили на заседании Комиссии Украина-НАТО.

Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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