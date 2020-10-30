Кримську платформу обговорили на засіданні Комісії Україна-НАТО

"На засіданні Комісії НАТО-Україна я поінформувала наших партнерів про Кримську платформу і агресивну політику Росії в регіоні. З нетерпінням чекаю можливості використовувати наш статус партнера з розширеними можливостями для ще більш розширеної співпраці з НАТО, особливо в Чорноморському регіоні, і через ініціативу НАТО 2030", - написала Джапарова.

Перебуваючи з візитом у Брюсселі, заступниця голови МЗС також зустрілася з політдиректором Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора.

"ЄС готовий долучитися до Кримської платформи. Також обговорили додаткове залучення інституційних спроможностей ЄС до політики деокупації Криму та вирішення питань щодо порушення прав людини на півострові", - повідомила Джапарова.

Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.