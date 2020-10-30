Крымскую платформу обсудили на заседании Комиссии Украина-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На заседании Комиссии Украина-НАТО накануне первая заместитель министра иностранных дел Украины Эминэ Джапарова проинформировала партнеров о Крымской платформе и агрессивной политике России в регионе. Об этом она написала у себя в микроблоге в Twitter, передает УНН.
""На заседании Комиссии НАТО-Украина я проинформировала наших партнеров о Крымской платформе и агрессивной политике России в регионе. С нетерпением жду возможности использовать наш статус партнера с расширенными возможностями для еще более расширенного сотрудничества с НАТО, особенно в Черноморском регионе, и через инициативу НАТО 2030", - написала Джапарова.
Находясь с визитом в Брюсселе, замглавы МИД также встретилась с политдиректором Европейской службы внешних действий Энрике Мора.
"ЕС готов присоединиться к Крымской платформе. Также обсудили дополнительное привлечение институциональных возможностей ЕС к политике деоккупации Крыма и решение вопросов о нарушении прав человека на полуострове", - сообщила Джапарова.
Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.
Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.