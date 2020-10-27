Велика Британія підтримала концепцію "Кримської платформи" - МЗС

“Під час зустрічі було обговорено важливість підвищення уваги міжнародної спільноти до кримського питання, а також бачення української сторони щодо створення та роботи Кримської платформи в умовах погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації Росією Азовсько-Чорноморського регіону”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Джапарова поінформувала посла Великої Британії “про субстантивні елементи Платформи, ініційованої Президентом України, а також висловила сподівання на активну участь в ній Сполученого Королівства”.

У свою чергу Мелінда Сіммонз “висловила підтримку концепції Кримської платформи та готовність на подальші консультації з цього питання”, додавши, що Велика Британія залишається відданою захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Заступниця голови МЗС подякувала за тверду позицію британських партнерів щодо підтримки України як на двосторонньому рівні, про що засвідчив нещодавній візит Президента України до Великої Британії, так і в рамках міжнародних організацій, мовиться у повідомленні.

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Раніше заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз заявив, що Офіс Президента України поки не привернув до обговорення міжнародної платформи по деокупацію Криму Меджліс кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України розпочали наступну стадію активної адвокації “Кримської платформи”, яка передбачає інформування міжнародних партнерів про деталі та субстантивну частину кампанії щодо “Кримської платформи”.