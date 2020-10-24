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Меджліс поки що не запросили до обговорення “Кримської платформи”

Меджліс поки що не запросили до обговорення “Кримської платформи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Офіс Президента України поки не привернув до обговорення міжнародної платформи по деокупацію Криму Меджліс кримськотатарського народу. Про це “Крим.Реаліі” заявив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, передає УНН.

“Ми взагалі не знаємо, про що ця платформа. А ми — це єдиний представницький орган з Криму, який має мандат. Ми не в курсі, і це нас дуже сильно турбує”, — сказав Чийгоз.

На його думку, в завдання “Кримської платформи” повинно входити широке коло проблем, крім звільнення кримчан з російських в’язниць.

“„Кримська платформа“ не повинна вирішувати тільки питання обміну кількох людей, щоб віддавати Росії замість скандальних персонажів. Це повинно бути лише одним з напрямків роботи Кримської платформи. Основне її завдання — загнати Путіна в кут і змусити його капітулювати по Криму”, — вважає заступник голови Меджлісу.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України розпочали наступну стадію активної адвокації “Кримської платформи”, яка передбачає інформування міжнародних партнерів про деталі та субстантивну частину кампанії щодо “Кримської платформи”.

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