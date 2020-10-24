Меджліс поки що не запросили до обговорення “Кримської платформи”

“Ми взагалі не знаємо, про що ця платформа. А ми — це єдиний представницький орган з Криму, який має мандат. Ми не в курсі, і це нас дуже сильно турбує”, — сказав Чийгоз.

На його думку, в завдання “Кримської платформи” повинно входити широке коло проблем, крім звільнення кримчан з російських в’язниць.

“„Кримська платформа“ не повинна вирішувати тільки питання обміну кількох людей, щоб віддавати Росії замість скандальних персонажів. Це повинно бути лише одним з напрямків роботи Кримської платформи. Основне її завдання — загнати Путіна в кут і змусити його капітулювати по Криму”, — вважає заступник голови Меджлісу.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України розпочали наступну стадію активної адвокації “Кримської платформи”, яка передбачає інформування міжнародних партнерів про деталі та субстантивну частину кампанії щодо “Кримської платформи”.