Меджлис пока не пригласили к обсуждению "Крымской платформы"

“Мы вообще не знаем, о чем эта платформа. А мы — это единый представительный орган Крыма, который имеет мандат. Мы не в курсе, и это нас очень сильно беспокоит”, — сказал Чийгоз.

По его мнению, в задачи “Крымской платформы” должны входить широкий круг проблем, кроме освобождения крымчан из российских тюрем.

“„Крымская платформа“ не должна решать только вопросы обмена нескольких людей, чтобы отдавать России вместо них скандальных персонажей. Это должно быть лишь одним из направлений работы „Крымской платформы“. Основная ее задача — загнать Путина в угол и заставить его капитулировать по Крыму”, — считает заместитель председателя Меджлиса.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины начали следующую стадию активной адвокации “Крымской платформы”, которая предусматривает информирование международных партнеров о деталях и субстантивной части кампании по “Крымской платформе”.