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Актуальное
Великобритания поддержала концепцию "Крымской платформы" - МИД

Великобритания поддержала концепцию "Крымской платформы" - МИД

Киев  •  УНН

 • 15716 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Великобритания поддержала предложенную Украиной концепцию международной платформы по деоккупации аннексированного Россией Крыма. Об этом стало известно в результате встречи первой заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонз, передает УНН.

“Во время встречи были обсуждены важность повышения внимания международного сообщества к крымскому вопросу, а также видение украинской стороны относительно создания и работы Крымской платформы в условиях ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации Россией Азово-Черноморского региона”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джапарова проинформировала посла Великобритании “про субстантивные элементы платформы инициированной Президентом Украины, а также выразила надежду на активное участие в ней Соединенного Королевства”.

В свою очередь Мелинда Симмонз “выразила поддержку концепции Крымской платформы и готовность на дальнейшие консультации по этому вопросу”, добавив, что Великобритания остается преданной защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Заместитель главы МИД поблагодарила за твердую позицию британских партнеров по поддержке Украины как на двустороннем уровне, о чем свидетельствует недавний визит Президента Украины в Великобританию, так и в рамках международных организаций, говорится в сообщении.

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Ранее заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что Офис Президента Украины пока не привлек к обсуждению международной платформы по деоккупации Крыма Меджлис крымскотатарского народа.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины начали следующую стадию активной адвокации “Крымской платформы”, которая предусматривает информирование международных партнеров о деталях и субстантивную часть кампании по “Крымской платформе”.

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