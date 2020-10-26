США готові до співпраці над створенням Кримської платформи - МЗС

Як повідомили у МЗС, Джапарова висловила вдячність США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та непохитну позицію щодо агресії Росії на Донбасі і незаконної окупації Криму. У цьому зв’язку вона детально поінформувала співрозмовницю про бачення української сторони основних елементів та субстантивного наповнення Кримської платформи, головною метою якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації Криму.

У свою чергу Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США, закріплена у Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена Державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною — Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати, йдеться у повідомленні.

Еміне Джапарова також висловила вдячність за послідовну підтримку України з боку США в рамках міжнародних організацій, а також наголосила на важливості ухвалення оновлених та суттєво посилених резолюцій “Проблема мілітаризація Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів” та “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”, які найближчим часом будуть винесені Україною на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше у МЗС розпочали наступну стадію активної адвокації Кримської платформи.

Як повідомляв УНН, за словами Президента Зеленського, Україна запрошує долучитися до “Кримської платформи” всіх друзів та ті країни, які бажають деокупації Криму.