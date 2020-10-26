США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, инициированной Украиной. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра Эмине Джапарова 26 октября, передает УНН.
Как сообщили в МИД, Джапарова выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непреклонную позицию в отношении агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма. В этой связи она подробно проинформировала собеседницу о видении украинской стороны основных элементов и субстантивного наполнения Крымской платформы, главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма.
В свою очередь Кристина Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закреплена в Декларации по Крыму, которая была обнародована Государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной - Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать, говорится в сообщении.
Эмине Джапарова также выразила благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны США в рамках международных организаций, а также подчеркнула важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризация Автономной Республики Крым и г. Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которые в ближайшее время будут вынесены Украины на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее в МИД начали следующую стадию активной адвокации Крымской платформы.
Как сообщал УНН, по словам Президента Зеленского, Украина приглашает присоединиться к "Крымской платформе" всех друзей и те страны, которые хотят деоккупации Крыма.