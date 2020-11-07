Словаччина зацікавлена в "Кримській платформі" - МЗС

“Посол Словацької Республіки підтвердив зацікавленість його країни брати участь в реалізації ініціативи України зі створення Кримської платформи”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що нещодавно перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова пояснила, що “Кримська платформа” — це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої — це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги.



Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перший саміт “Кримської платформи” відбудеться у травні 2021 року у Києві.



Також на початку місяця Україна закликала Індонезію приєднатися до “Кримської платформи”.