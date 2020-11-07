Словакия заинтересована в "Крымской платформе" - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Посол Словакии Марек Шафин выразил заинтересованность страны участвовать в создании “Крымской платформы”. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
“Посол Словацкой Республики подтвердил заинтересованность его страны участвовать в реализации инициативы Украины по созданию Крымской платформы”, — говорится в сообщении.
Добавим, что недавно первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пояснила, что “Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение темы Крыма на высокую повестку международного внимания.
На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первый саммит “Крымской платформы” состоится в мае 2021 года в Киеве.
Также в начале месяца Украина призвала Индонезию присоединиться к “Крымской платформе”.