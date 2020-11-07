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Словакия заинтересована в "Крымской платформе" - МИД

Словакия заинтересована в "Крымской платформе" - МИД

Киев  •  УНН

 • 22235 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Посол Словакии Марек Шафин выразил заинтересованность страны участвовать в создании “Крымской платформы”. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Посол Словацкой Республики подтвердил заинтересованность его страны участвовать в реализации инициативы Украины по созданию Крымской платформы”, — говорится в сообщении.

Добавим, что недавно первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пояснила, что “Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение темы Крыма на высокую повестку международного внимания.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первый саммит “Крымской платформы” состоится в мае 2021 года в Киеве.

Также в начале месяца Украина призвала Индонезию присоединиться к “Крымской платформе”.

Украинские Национальные Новости

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