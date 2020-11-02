Джапарова пояснила принцип роботи "Кримської платформи"

"Це фактично багаторівнева діалогова платформа і в неї є кілька задач, вони достатньо прості. Ключова ціль - це підтримання дискурсу, повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги. Це, фактично, можливість слідкувати за всією тією купою наслідків, які ми щодня як краіна, як суспільство, як світова спільнота засвідчуємо в Криму. По відношенню і до наших громадян, які фактично живуть в умовах заручників, і по відношенню до держави Україна. І вона матиме кілька рівнів", - сказала заступниця міністра.

З її слів, найвищий рівень передбачатиме, зокрема, Кримський саміт у Києві.

"Ми орієнтуємось на травень, але це один з варіантів. Звісно, приймати рішення має Президент України. І проект декларації, над яким ми зараз працюємо - фактично це буде основоположним документом, який фіксує політику України і політику тих країн, які приєднаються до цього, по відношенню до Криму. Що це таке? Невизнання, тиск на Російську Федерацію і всі політико-дипломатичні інструменти тиску на РФ як на ту країну, яка здійснила акт порушення міжнародного права і злочин проти України і всього світового порядку", - додала дипломат.

Нагадаємо, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.